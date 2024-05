Rudnik uglja donirao KCCG-u 25 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Rudnik uglja Pljevlja (RUP) donirao je Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) 25 hiljada EUR.

Iz RUP-a su kazali da je riječ o nastavku realizacije četvorogodišnjeg Sporazuma o finansiranju projekata KCCG-a u vrijednosti od 300 hiljada EUR koji su krajem decembra 2019. godine potpisali Elektroprivrede, RUP-a, Crnogorski elektrodistributivni sistem i KCCG.

Sporazumom su se donatori obavezali da u će periodu od 2020. do 2023. godine na godišnjem nivou uplaćivati po 25 hiljada EUR.

Izvršni direktor RUP-a Nemanja Laković poručio je da se na ovaj način, još jednom, manifestovala društveno-odgovorna politika kompanije.

On je istakao da je stabilan zdravstveni sistem temelj sigurne i kvalitetne zdravstvene zaštite građana.

“Naša obaveza je da, i na ovaj način, pomognemo najranjivijim kategorijama ljudi u društvu, da vodimo računa o unapređenju zdravstvenih usluga i javnog zdravlja”, rekao je Laković.

On je dodao da će poslovodstvo Rudnika uglja i ubuduće znati da prepozna projekte i potrebe od javnog interesa.

