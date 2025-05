Rožajcu 30 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom marihuane

Podgorica, (MINA) – Rožajac S.L. (53) osuđen je na 30 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom marihuane, saopšteno je iz Suda za prekršaje Budva.

Navodi se da je S.L. danas oko deset minuta nakon ponoći na lokalnoj saobraćajnici u Ulcinju zatečen u vožnji pod dejstvom marihuane.

Kako je saopšteno, u odvojenom slučaju M.V. (22) iz Andrijevice je osuđen na 15 dana zatvora i novčanu kaznu u iznosu od 270 EUR.

Navodi se da je dežurna sutkinja odjeljenja u Ulcinju Anka Rašović izrekla kazne u hitnom postupku nakon što su potvrđeni navodi optužnog akta da se M.V. u četvrtak oko 15 sati i 20 minuta na regionalnom putu Ulcinj – Ada nije zaustavio na znak Stop.

Dodaje se da je on tom prilikom upravljao neregistrovanim vozilom bez važeće vozačke dozvole.

“Obojici okrivljenih je uz kazne izrečena i zabrana upravljanja vozilima u trajanju od po šest mjeseci”, kaže se u saopštenju Suda.

