Rožajcu 30 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom droge

Podgorica, (MINA) – Rožajac A.D. (26) osuđen je na 30 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom droge, saopšteno iz Suda za prekršaje Budva.

Navodi se da je A.D. danas u Ulcinju kontrolisan i da mu je testiranjem utvrđeno prisustvo opojnih droga u organizmu.

Kako je saopšteno, dežurna sutkinja odjeljenja u Ulcinju Anka Kekić izrekla je A.D. i zaštitnu mjeru zabrana vožnje šest mjeseci, kao i tri kaznena boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS