Rožajci uhapšeni zbog pokušaja ubistva u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Službenici barske i ulcinjske policije rasvijetlili su pokušaj ubistva u Ulcinju i uhapsili A.M. (19). J.D. (20) iz Rožaja, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su u četvrtak oko 16 sati, u mjestu Donji Štoj, ispred jednog ugostiteljskog objekta A.M., J.D. i A.F. (23) iz Rožaja, napali zaposlenog tog ugostiteljskog objekta E.M. (18) iz istoga grada.

Kako su kazali iz policije, E.M., koji je tom prilikom uboden u leđa, ukazana je ljekarska pomoć, dok su počinioci napada pobjegli sa mjesta događaja.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je kvalifikovao krivično djelo ubistvo u pokušaju i dao dalje naloge za postupanje policijskim službenicima”, kaže se u saopštenju policije.

Dodaje se da su službenici barske policije u Baru kontrolisali vozilo marke Mercedes u kojem su zatečeni J.D. i A.M.

“Oni su predati službenicima Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj koji su osumnjičene J.D. i A.M. uhapsili”, navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni su, kako je saopšteno, jutros uz krivičnu prijavu privedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

