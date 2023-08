Rosić: Milatović bi da preuzme partiju

Podgorica, (MINA) – Članica pljevaljskog odbora Pokreta Evropa sad (PES) Tamara Rosić kazala je da zamjenik predsjednika PES-a i predsjednik države Jakov Milatović nastoji da preuzme tu partiju.

„Kao član Opštinskog odbora Pljevlja već duže vrijeme i ja, ali i ostali članovi svjedočimo pokušaju cijepanja partije od strane Milatovića“, navela je Rosić na Fejsbuku /Facebook/.

Ona je rekla da javnost već duže vrijeme naslućuje da se kohezija u partiji narušava zarad ličnih animoziteta i sujetnih pojedinaca.

„Kap u prepunoj čaši je upravo dijeljenje Glavnog odbora, uticaj na poslanike i urušavanje gradskih odbora, kao i nastojanje preuzimanja partije i podrška koaliciji Za budućnost Crne Gore (ZBCG), a izostanak podrške partiji u kojoj je visoki funkcioner“, kazala je Rosić.

Ona je navela da izgleda da je Milatoviću koalicija ZBCG bitnija od osnovnih partijskih principa oko kojih su se svi okupili.

„Svi mi koji smo pošteno i punog srca ušli u ovu priču zarad ekonomskog boljitka građana Crne Gore i otklona od nacionalnih tema se iz dana u dan šokiramo promjenom kursa našeg potpredsjednika, kome je izgleda koalicija ZBCG bitnija od osnovnih partijskih principa oko kojih smo se svi okupili“, rekla je Rosić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS