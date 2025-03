Rok za zamjenu ličnih karata produžen do 30. septembra

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore usvojila je Predlog izmjene zakona o ličnoj karti, kojim je rok za zamjenu tog dokumenta produžen do 30. septembra.

Izmjenu zakona podržalo je 45 poslanika, a nije bilo glasova protiv ili uzdržanih.

Produženje roka za zamjenu ličnih karata do 30. septembra, umjesto prvobitno predviđenog koji bi istekao 30. marta, predložili su poslanici Pokreta Evropa sad i Demokratske Crne Gore, Miodrag Laković i Duško Stjepović.

Oni su u obrazloženju predloga zakona naveli da značajan broj građana nije izvršio zamjenu trenutno važećih ličnih karata elektronskim i da je neophodno produžiti rok, kako bi se izbjegle administrativne prepreke i građanima osiguralo nesmetano ostavrivanje prava i obaveza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS