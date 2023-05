Rok za predaju izbornih lista ističe u ponoć

Podgorica, (MINA) – Rok za predaju izbornih lista Državnoj izbornoj komisiji (DIK), za parlamentrne izbore 11. juna ističe ponoć.

DIK je za sada potvrdila izbornu listu Narodni pokret – Pravda za sve, bivšeg ministar pravde Vladmira Leposavića.

Liste Pokreta za promjene i pokreta Preokreta vraćene su na doradu, i imaju 48 sati da isprave nedostatke.

Izborne liste predale su grupe građana “Mi možemo za građansku Crnu Goru” i “La casel de papel – Kuća od papira”.

Najavljeno je da će danas izborne liste predati Demokratska partija socijalista, koalicija Demokratske Crna Gore i Građanskog pokreta URA, Pokret Evropa sad, Socijaldemokratska partija, koalicija Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije.

Listu će predati i Prava Crna Gora sa koalicionim partnerima, Albanska alternativa, Hrvatska građanska inicijativa i Bošnjačka stranka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS