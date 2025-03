Rodni stereotipi i dalje razaraju crnogorsko društvo

Podgorica, (MINA) – Revolucija rodne ravnopravnosti još nije zaživjela u crnogorskim institucijama i svakodnevnom životu, uprkos određenim pozitivnim pomacima, smatraju u Građanskoj alijansi (GA).

Koordinatorka komunikacija u GA, Danijela Darmanović, kazala je da rodni stereotipi godinama razaraju crnogorsko društvo, namećući ženama dvostruki teret – s jedne strane se očekuje njihova profesionalna ostvarenost, a s druge preuzimanje najvećeg dijela porodičnih obaveza.

„Međutim, iako žene čine 50 odsto stanovništva Crne Gore, od čega čak njih 60 odsto ima visoko obrazovanje, i dalje se suočavaju s (ne)vidljivim barijerama koje blokiraju njihov poslovni napredovak i preuzimanje rukovodećih pozicija“, rekla je Darmanović.

Ona je navela da Crna Gora, kada je u pitanju politička participacija žena, bilježi određene iskorake, ali da je u praksi to više zadovoljavanje zakonskih normi, nego stvarni demokratski standard koji promoviše rodnu ravnopravnost.

„Da je u pitanju igra brojeva koja ne podrazumijeva stvarni uticaj, potvrđuje i činjenica da Crna Gora ima predsjednika države, Vlade i Skupštine i muškarce na čelu svih 25 opština. I to nije sve – svih sedam potpredsjedničkih pozicija u Vladi zauzimaju muškarci“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Darmanović, dodatni problem predstavlja način trošenja sredstava namijenjenih osnaživanju žena u politici, koja se umjesto za njihov razvoj, koristi za partijske komunalije.

„Nadamo se da će političke elite u narednom periodu manje zaobilaziti zakonske okvire koji podstiču učešće žena u politici, što bi u krajnjem trebalo da rezultira minimizacijom patrijahalnih obrazaca i inkluzivnijim državnim politikama“, navodi se u saopštenju.

