Rodna ravnopravnost u centru demokratske i ekonomske transformacije Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Rodna ravnopravnost je u centru demokratske i ekonomske transformacije Crne Gore, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je to kazala na panelu “Žensko liderstvo i izazovni globalni trendovi” na zasjedanju Komisije Ujedinjenih nacija (UN) o statusu žena (CSW69), u Njujorku.

„Rodna ravnopravnost nije samo ključna osnova evropskih vrijednosti, već imperativ u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU) i ona ostaje u centru demokratske i ekonomske transformacije Crne Gore”, kazala je Gorčević.

Ona je naglasila da nijedna zemlja ne može potpuno da se integriše u EU, a da zanemari prava polovine svog stanovništva.

Gorčević je, kako je saopšteno iz resornog ministarstva, govorila o ulozi liderki i njihovih mreža u prevazilaženju institucionalnih prepreka i u uobličavanju nove generacije evropskih politika.

“U svijetu punom kriza i neizvjesnosti, rodna ravnopravnost ne smije biti dovedena u pitanje. Demokratsko nazadovanje i podrivanje principa ravnopravnosti predstavljaju ozbiljnu prijetnju održivom razvoju i žene vidim kao predvodnice u otporu ovim praksama”, naglasila je Gorčević.

Ona je navela da je, kako bi se spriječilo nazadovanje i osigurala institucionalizacija rodne ravnopravnosti, neophodno usvojiti jasne i obavezujuće politike, uz jačanje mehanizama odgovornosti.

„Moramo biti glasne i odlučne u suprotstavljanju retrogradnim trendovima i sve učestalijim pokušajima da se ospore teško stečena prava žena“, rekla je Gorčević.

Ona je ocijenila da su politike koje odgovaraju na rodna pitanja strateška nužnost za jačanje demokratskih institucija, poboljšanje socijalne kohezije i postizanje održivog ekonomskog rasta.

Prema njenim riječima, Crna Gora mora nastaviti usklađivanje svog nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti sa standardima EU.

Gorčević je dodala da institucionalni mehanizmi nijesu dovoljni bez žena na liderskim pozicijama.

„Moramo preuzeti odgovornost, kao što su to činile naše pretkinje, koje su nam omogućile da danas slobodno govorimo, radimo i biramo svoju budućnost“, naglasila je Gorčević.

Gorčević je, kao članica Ženske liderske mreže, istakla njihov angažman u prethodnom periodu.

„Vlada Crne Gore i Mreža žena liderki, uz podršku UNDP-a, osiguraće da rodna ravnopravnost bude integrisana u sve nivoe upravljanja”, rekla je Gorčević.

Ona je rekla da je, kao i Mreža žena liderki, posvećena osiguravanju da rodna ravnopravnost ostane prioritet koji se ne može pregovarati.

“Znamo – kada žene vode, demokratija se jača, ekonomije cvjetaju, a društva napreduju“, kazala je Gorčević.

Ona je istakla je da će s približavanjem danu pristupanja EU, Crna Gora biti dodatno posvećena tome da bude primjer i da pozicionira Crnu Goru kao regionalni centar znanja za rodnu ravnopravnost unutar EU.

„Zapadni Balkan može napredovati samo kroz kolektivni napor, i zajedno možemo osigurati da rodna ravnopravnost ostane temelj našeg demokratskog i razvojnog napretka“, zaključila je Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, panel su, u sjedištu UN-a organizovali

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS