Rješenja o otkazu boravka i o povratku za preko 50 stranaca

Podgorica, (MINA) – Granična policija i inspekcijske službe kontrolisali su više od deset hiljada stranih državljana i 500 objekata i donijeli rješenja o otkazu boravka do 90 dana i o povratku za preko 50 stranaca, saopštili su iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su realizovali akciju kodnog naziva “Stranac” sa fokusom na nadzor zakonitosti kretanja, boravka i radnog angažmana stranih državljana u Crnoj Gori.

U saopštenju se navodi da je granična policija, u saradnji sa sanitarnom, turističkom i inspekcijom rada, kontrolisala 528 privrednih i ugostiteljskih objekata, pri čemu je sprovedena kontrola ulaska i provjera statusa boravka i rada za 10.192 strana državljana.

„Akcija je rezultirala preduzimanjem 284 mjere shodno Zakonu o strancima, u odnosu na strane državljane, kojom prilikom su donijeta rješenja o otkazu boravka do 90 dana za 45 osoba i o povratku za 11“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su izdata 183 prekršajna naloga stranim državljanima i podnijete dvije prekršajne prijave, dok su i protiv crnogorskih državljana podnijete dvije prijave.

Navodi se da je fizičkim i pravnim licima iz Crne Gore, koja su izdavala smještaj stranim osoba, zbog počinjenih prekršaja izdat 21 prekršajni nalog.

„Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima sankcionisano je 14 stranaca, dok je za tri osobe srpiječen prelazak državne granice“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su naveli da su Ministarstvu unutrašnjih poslova podnijete dvije inicijative za prekid privremenog boravka.

