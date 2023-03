Rezultat BS dobra uvertira za vanredne parlamentarne izbore

Podgorica, (MINA) – Rezultat Bošnjačke stranke (BS) na lokalnim izborima u Tuzima dobra je uvertira za vanredne parlamentarne izbore, ocijenili su iz te partije.

Iz BS su rekli da su, sa četiri osvojena odbornička mandata u Tuzima, ponovili rezultat iz 2019.

“To je pokazatelj da politiku Bošnjačke stranke, uprkos brojnim pritiscima, građani prihvataju i iskreno joj vjeruju”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, BS je, kao dio koalicije „Pravim putem“, značajno doprinijela ostvarenom rezultatu.

“Nastavljamo iskrenu borbu za položaj Bošnjaka u opštini Tuzi. Sigurni smo da je rezultat BS u Tuzima dobra uvertira za vanredne parlamentarne izbore”, poručili su iz BS.

Oni su naveli da će u Tuzima, kao i do sada, biti na braniku univerzalnih ljudskih prava, zalažući se za koncept multietičnosti, multikulturalnosti i suživota.

Iz BS su rekli da će se zalagati i za očuvanje autentične kulture, tradicije i običaja Bošnjaka u toj opštini, kao i za poboljšanje ekonomskog položaja i socijalnog statusa građana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS