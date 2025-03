Rekordni rezultati u borbi protiv kriminala

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Uprava policije prošle godine su postigli rekordne rezultate u borbi protiv svih oblika kriminala, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Šaranović je rekao da su on i potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić u Briselu razgovarali sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos i izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijanom Šarecom.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Šaranović je kazao da su zajednički konstatovali zadovoljstvo zbog stepena realizacije onoga što je bio plan na svim poljima, a naročito u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i realizacije obaveza iz evropske agende.

„MUP i Uprava policije su u prethodnoj godini zaista postigli rekordne rezultate u borbi protiv svih oblika kriminala“, kazao je Šaranović.

On je naveo da su ti rezultati ključni razlozi zbog kojih sistem bezbjednosti uživa najveći stepen kredibilnosti ikada do sada.

Šaranović je kazao da su na sastanku razgovarali i o uspješnosti realizacije obaveza iz integracionog procesa.

„Sa sagovornicima smo se složili da je MUP pozitivan primjer koliko posvećenošću, odlučnošću može da se postiže svaki rezultat i ostvaruje svaki zadatak bez obzira na izazove u kojima funkcionišemo“, dodao je Šaranović.

On je kazao da je MUP u prethodnoj godini realizovao sva privremena mjerila, ima stopostotnu realizaciju strategijskog okvira.

Šaranović je dodao da je u prethodnoj godini usvojeno sedam zakonskih i podzakonskih akata.

„Mi nastavljamo da odlučno i hrabro radimo na realizaciji završnih mjerila, jačamo naš sistem, a započeti projekti naročito u oblasti granične bezbjednosti su dokaz naše posvećenosti da će granice Crne Gore u rekordnom roku postati nove granice Evropske unije na Balkanu“, zaključio je Šaranović.

