Rekordna stopa riješenih predmeta u prvoj polovini godine

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud je u prvoj polovini ove godine zabilježio izuzetne rezultate u radu ostvarivši, prvi put u posljednjih pet godina, stopu efikasnosti od 118,2 odsto, saopšteno je iz tog suda.

Iz Vrhovnog suda su rekli da to znači da je riješeno više predmeta nego što je u istom periodu pristiglo.

Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić ocijenila je da je, u poređenju s prethodnim godinama, kada je u pitanju procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu za šest mjeseci, taj sud ostvario dvostruko bolji rezultat.

„Takav učinak predstavlja važan korak ka vraćanju povjerenja građana u pravosuđe i predstavlja dodatnu motivaciju za sve sudije, i to uprkos činjenici da obećanje o povećanju plata još nije ispunjeno“, istakla je Pavličić.

U saopštenju se navodi da je, od januara do juna ove godine, Vrhovni sud primio 2.108 novih predmeta i ukupno imao u radu 4.093 predmeta, od čega je riješeno 2.493, dok je neriješeno ostalo 1.597, odnosno 39 odsto.

Iz Vrhovng suda su rekli da se posebno ističu rezultati u Građanskom i Upravnom odjeljenju, gdje su sudije riješile 156 odsto revizijskih predmeta, 113 odsto revizijskih predmeta u privrednim sporovima i 151 odsto predmeta u upravnim sporovima.

Oni su kazali da je krivično odjeljenje, pored hitnih pritvorskih predmeta, riješilo i 150 odsto predmeta po zahtjevima za zaštitu zakonitosti, kao i da trenutno nema neriješenih predmeta u tom referatu.

„U posmatranom periodu, Vrhovni sud sa posebnom pažnjom razmatra sve svoje predmete iz ranijih godina, koje je Ustavni sud vratio konstatujući povrede ljudskih prava, pa i u toj kategoriji predmeta veoma ažurno postupa, kako bi u najvećoj mogućoj mjeri doprinio eliminisanju problema takozvanog „ping-pong efekta““, kaže se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda su poručili da su sudije najvišeg suda uložile vanredne napore kako bi riješile što veći broj predmeta, uz poseban fokus na smanjenje broja starih predmeta.

Kako su rekli, tim rezultatima Vrhovni sud postavlja visoke standarde za dalji rad i dodatno motiviše cijeli sudijski tim na nacionalnom nivou da u narednom periodu nadmaši postignuto.

„Ne manje važno je istaći da su ovi rezultati ostvareni uprkos ograničenim i nedovoljnim prostornim kapacitetima, kao i lošem i nezadovoljavajućem materijalnom i finansijskom statusu sudija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da najavljeno povećanje plata od 30 odsto još nije realizovano, iako je Vlada dala saglasnost, a čeka se konačno izjašnjenje Skupštine.

„Dodatno, sudijski sastav Vrhovnog suda suočava se i s kadrovskim izazovima, budući da su trenutno upražnjena tri sudijska mjesta, od čega su za dvoje sudija, u posljednjih mjesec, utvrđeni prestanci funkcije zbog ispunjavanja uslova za ostvarivanje penzije“, kaže se u saopštenju.

Pavličić je, kako se navodi, istakla važnost zajedničkog rada i truda svih sudija.

Prema njenim riječima, ti rezultati su dokaz da posvećenost, znanje i predan rad mogu nadvladati ograničene uslove i nedostatke u kadrovima.

Ona je ponovo pozvala zakonodavnu i izvršnu vlast da blagovremeno riješe pitanja koja su važna za profesionalni i materijalni status sudija i zaposlenih u sudstvu.

„Naša misija ostaje efikasno, odgovorno i nezavisno sudstvo“, zaključila je Pavličić.

