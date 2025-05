Regionalni sajber dijalog u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Svjetski ekonomski forum (WEF) i Centar za razvoj sajber kapaciteta Zapadnog Balkana (WB3C) organizovaće od 19. do 20. maja u Podgorici radionicu posvećenu sajber kapacitetima u regionu.

Kako je najavljeno iz WEF-a, cilj foruma je da podrži regionalne napore u jačanju sajber otpornosti predstavljanjem uspješnih međunarodnih praksi i diskusijom o mogućnostima njihove primjene u regionu.

Navodi se da će forum okupiti brojne međunarodne stručnjake i ključne regionalne aktere koji će analizirati izazove sa kojima se region suočava i kroz interaktivne radionice definisati konkretna i primjenjiva rješenja.

“Nedavna istraživanja ukazuju na porast sajber incidenata na Zapadnom Balkanu od 40 odsto u 2023. godini, pri čemu su napadi ransomware-a doživjeli porast od 200 odsto između 2022. i 2024.godine”, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi u saopštenju, takav razvoj dogadjaja naglašava važnost koordinisane akcije i saradnje između vlada, industrije i civilnog društva u rješavanju ovih izazova.

“Jer nijesu na udaru samo državni informacioni sistemi, već sve češće subjekti kritične infrastrukture kao što su energetika, saobraćaj, finansijski sektor, vodoprivreda, zdravstveni sektor, ali i mala i srednja preduzeća”, kaže se u saopštenju.

Iz WEF-a su kazali da će radionica okupiti ključne aktere iz državne uprave, sudstva, tužilaštva i policije, industrije, akademske zajednice i obrazovnih institucija, kako bi razgovarali o načinima rješavanja gorućih pitanja nedostatka sajber kadrova i medjunarodne saradnje u borbi protiv sajber kriminala.

Radionica će, kako je najavljeno, predstaviti niz uspješnih primjera i praksi koje donose ekperti iz globalne mreže WEF-a.

Oni su rekli da su gosti na radionici predavači-eksperti koji dolaze iz cijelog svijeta i uključuju, izmedju ostalih, predstavnike Check Point Software Technologies, Accenture, Europol, Cisco, Fortinet, Standard Chartered Bank.

“Diskusije će se fokusirati na praktične mjere kao što su privlačenje, obučavanje i zadržavanje sajber profesionalaca (posebno u javnom sektoru), razvoj sajber kurikuluma i programa obuke i razmjena podataka u cilju unapredjenja sajber odbrane”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz WEF-a, međunarodna saradnja sa renomiranim organizacijama kao što je WEF naglašava ulogu Crne Gore kao regionalnog centra za izgradnju sajber kapaciteta sa svojim novim i moderno opremljenim regionalnim centrom za obuku “WB3C” smještenim u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore čiji su programi usmjereni na cijeli region.

Dodaje se da je cilj da ojača njegovu sajber otpornost kroz praktične obuke zaposlenih u kritičnim institucijama, medjunarodnu saradnju sa EU institucijama i usaglašavanjem politika i regulativa neophodnih za evropske integracije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS