Regionalna saradnja donosi konkretne rezultate

Tirana, (MINA) – Regionalna saradnja i dalje je jedan od najboljih pokretača promjena i već donosi stvarne koristi građanima, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Savjet za regionalnu saradnju (RCC) održao je danas u Tirani godišnji sastanak kojim su zajednički predsjedavali generalni sekretar RCC-a Amer Kapetanović i generalni direktor u Ministarstvu za evropske i vanjske poslove Albanije Gazmend Barbuluši kao predstavnik predsjedavajućeg Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP).

Kako je saopšteno iz RCC-a, na sastanku su se okupili predstavnici učesnica Savjeta i partneri, koji su razmatrali postignuća ostvarena tokom prošle godine, te buduće prioritete regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

Kos je, u video poruci, naglasila važnost rada RCC-a i rekla da je regionalna saradnja već „donijela stvarne koristi građanima regiona, i to ne nekad daleko u budućnosti, već ovdje i sada“.

Ona je kao neke od primjera istakla kraće vrijeme čekanja na granicama i napredak ostvaren u okviru Zelene agende.

„Toliko je još toga što možemo postići, naročito ako predano radimo na ostvarivanju regionalne saradnje. Ona je i dalje jedan od najboljih pokretača promjena“, zaključila je Kos.

Kapetanović je rekao da region danas ima malu, ali značajnu priliku da Zapadni Balkan pretvori u funkcionalan dio jedinstvenog tržišta Evropske unije (EU).

Za to su, prema njegovim riječima, potrebni predanost, brzina i iznad svega rezultati.

Kapetanović je naveo da preko 80 odsto građana u regionu podržava čvršću regionalnu saradnju.

„To nije samo statistika. To je poziv da se djeluje koji nas podsjeća da naš rad treba biti usmjeren na građane, na konkretne dobiti u trgovini, mobilnosti, digitalnoj transformaciji, zelenoj tranziciji i razvoju ljudskog kapitala“, rekao je Kapetanović.

Barbuluši je istakao da je RCC već odavno pokazao da je jedan od najvrednijih aduta regiona, ključna spona između dobrih ideja i njihove konkretne realizacije u korist građana regije.

On je poručio da jača regionalna saradnja znači brži proces integracije u EU, te da Albanija ostaje čvrsto posvećena podršci RCC-u i njegovim strateškim prioritetima.

Iz RCC su rekli da su učesnici sastanka formalno podržali Godišnji izvještaj Kapetanovića za period 2024-2025. godina, u kome je dat pregled glavnih postignuća RCC tokom prethodne godine, kao i novu Strategiju i program rada ove organizacije za period 2026-2028. u kojoj je utvrđen ambiciozan program za predstojeće godine.

Kako se navodi u saopštenju, učesnici su obavješteni i o sprovođenju strategije Jugoistočna Evropa 2030, a razgovarali su i o narednim koracima u ostvarivanju daljeg napretka u okviru tog dugoročnog okvira za održivi razvoj širom regiona.

„Učesnici sastanka su pohvalili rad RCC tokom protekle godine, ističući konkretne rezultate koje je ova organizacija ostvarila u glavnim područjima regionalne saradnje i njenu ulogu u jačanju otpornosti regiona, njegove povezanosti i usklađenosti sa evropskim standardima“, kaže se u saopštenju.

Iz RCC-a su rekli da glavna postignuća te organizacije tokom prethodne godine obuhvataju početak sprovođenja novog Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište za period 2025-2028. godina, dublju finansijsku integraciju sa četiri ekonomije koje su se pridružile Jedinstvenom području platnog prometa u eurima (SEPA), naredne korake u okviru Zelene agende i otpornosti na klimatske promjene.

Postignut je i napredak u oblasti mobilnosti ljudskog kapitala i digitalnih inovacija, a zanačno dostignuće je pad cijena prenosa podataka u romingu između EU i Zapadnog Balkana od 99 odsto.

Kako su rekli iz RCC-a, nova Strategija i program rada za period 2026-2028. godina će se nadovezati na te uspjehe, s posebnim osvrtom na otpornost kroz transformaciju i razvoj, stratešku usklađenost sa prioritetima EU i jaču saradnju u oblastima poput povezanosti, sigurnosti ljudi i održivog rasta.

„Njom će se takođe doprinijeti i sprovođenju strategije Jugoistočna Evropa 2030, a regionu pomoći da ostvari napredak ka inkluzivnijem, održivijem i otpornijem razvoju“, navodi se u saopštenju.

