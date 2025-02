Reforma javne uprave zahtijeva snažnu političku podršku

Podgorica, (MINA) – Reforma javne uprave administrativni je izazov koji zahtijeva snažnu političku podršku i saradnju svih institucija, poručio je resorni ministar Maraš Dukaj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Dukaj je danas otvorio okrugli sto povodom izrade akcionog plana 2025-2026. za Strategiju reforme javne uprave.

On je kazao da je akcioni dokument kreiran u inkluzivnom ambijentu i sa velikim stepenom uključenosti nadležnih institucija, ali i zainteresovane javnosti.

„Ovaj dokument predstavlja značajan korak ka unapređenju rada naših institucija, ubrzanju digitalne transformacije, ali i decentralizaciji lokalne samouprave, uspostavljanju profesionalne i depolitizovane javne administracije, sve sa ciljem da građanima omogućimo efikasan, otvoren i pristupačan sistem javne uprave“, naveo je Dukaj.

On je kazao da je reforma javne uprave administrativni izazov koji zahtijeva snažnu političku podršku i saradnju svih institucija, zbog čega je i svrstana u Klaster I – fundamentalna prava u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

Prema riječima Dukaja, to je proces koji je važan ne samo za građane i privredu, već i za zaposlene u javnoj upravi, jer bez kvalitetnih administrativnih kapaciteta ne može biti napretka ni u ostalim pregovaračkim poglavljima.

„Suočeni smo sa mnogim izazovima, jer se, kao što znate, godinama unazad u Izvještaju Evropske komisije ukazuje da nema napretka u oblasti reforme javne uprave“, kazao je Dukaj.

Kako je naveo, u prethodnom periodu preduzet je niz aktivnosti kako bi ubrzali reformske procese u reforme javne uprave.

Dukaj je podsjetio da je prošle sedmice utvrđen Predlog zakona o državnim službenicima i namještenicima koji je, kako je rekao, na liniji EU standarda kad je u pitanju profesionalizacija službenika.

„Započet je ogroman proces koji se odnosi na decentralizaciju lokalnih samouprava, intenzivno se radi na uspostavljanju novih e-servisa za građane, pripremljen je Nacrt zakona o Vladi, prvi put su javno i transparetno objavljeni podaci o broju zaposlenih u javnoj upravi koji se kvartalno ažuriraju“, kazao je Dukaj.

On je istakao da je ostalo mnogo posla i izazova na kojima se mora raditi, kako bi ispunili sve obaveze do kraja 2026. godine.

„Uključivanje novih tehnologija, digitalizacija, jačanje kapaciteta državne administracije i unapređenje profesionalizacije zaposlenih, samo su neki od koraka koje ćemo preduzeti kako bismo stvorili modernu, brzu i odgovornu javnu upravu“, rekao je Dukaj.

Kako je naveo, ono što im je posebno važno je otvorenost procesa izrade akcionog plana.

„Reforma mora biti otvorena za sve relevantne aktere i zato smo u izradu dokumenta uključili institucije, građane, akademsku zajednicu, biznis IT zajednicu, nevladin sektor, koji su imali priliku da direktno učestvuju u njegovom oblikovanju i realizaciji i daju predloge i sugestije“, istakao je Dukaj.

On je dodao da su u pripremi učestvovali i međunarodni partneri, Delegacija EU, SIGMA, RESPA i Svjetska banka.

Iz MJU su naveli da je okrugli sto organizovan u okviru javne rasprave o Nacrtu akcionog plana 2025-2026. za Strategiju reforme javne uprave za period od 2022. do naredne godine.

Javna rasprava je, kako su kazali iz tog Vladinog resora, počela 7. februara, objavom nacrta dokumenta na portalu eUprave i veb stranici MJU.

