Redovni stomatološki pregledi važni za oralno zdravlje

Podgorica, (MINA) – Redovni stomatološki pregledi na svakih šest mjeseci najbolji su način da se građani uvjere da su njihovi zubi i desni zdravi, poručili su iz Insitituta za javno zdravlje (IJZ) povodom 20. marta – Svjetskog dana oralnog zdravlja.

Iz IJZ-a su kazali da je taj datum prilika za osnaživanje ljudi da osiguraju dobro oralno zdravlje i bolji kvalitet života ne samo za sebe, već i za porodicu, prijatelje, pacijente i čitave zajednice.

Kako su naveli, tema ovogodišnje kampanje je “Zdrav osmijeh, zdrav um”.

Iz IJZ-a su naglasili da zdrava usta imaju pozitivan uticaj na fizičko, mentalno i socijalno blagostanje.

“Ovaj dan je i prilika da se građani i građanke podsjete da je redovan stomatološki pregled na svakih šest mjeseci najbolji način da se uvjere da su njihovi desni i zubi zdravi”, rekli su iz IJZ.

Prema njihovim riječima, šestomjesečni pregledi omogućavaju stomatologu da dijagnostikuje bilo koji problem u usnoj duplji i da preuzme preventivne mjere koje bi spriječile razvoj oralnih oboljenja.

Iz IJZ su naveli da je oralno zdravlje važno za cjelokupno zdravlje i blagostanje pojedinca.

“Zdravlje zuba i usta na više je načina povezano sa ukupnim zdravljem i dobrobiti cijelog organizma. Loše oralno zdravlje može uticati na kvalitet života”, navodi se u saopštenju IJZ.

Kako su kazali iz IJZ, oralne bolesti se uglavnom mogu spriječiti, ali je broj oboljelih osoba i dalje neprihvatljivo visok.

Prema njihovim riječima, više od 3,5 milijardi ljudi u svijetu pati od oralnih bolesti, dok gotovo 90 odsto odraslih ima oboljenje zuba poznato pod nazivom karijes u nekom trenutku svog života.

“Loše oralno zdravlje povezano je s povećanim rizikom od srčanih bolesti, dijabetesa i drugih hroničnih nezaraznih bolesti”, upozorili su iz IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove su kazali i da oko 50 odsto djece pati od karijesa u dobi od pet godina.

“Oralni bol, gubitak zuba ili oralne infekcije mogu uticati na način na koji osoba govori, jede i socijalizuje se”, kazali su iz IJZ.

Ti oralni zdravstveni problemi, kako su istakli, smanjuju kvalitet života osobe utičući na njenu fizičku, mentalnu i socijalnu dobrobit.

