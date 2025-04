Redovna fizička aktivnost smanjuje rizik od nastanka vodećih hroničnih bolesti

Podgorica, (MINA) – Redovna, svakodnevna fizička aktivnost značajno smanjuje rizik od nastanka vodećih hroničnih nezaraznih bolesti, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) i pozvali građane da se svaki dan kreću najmanje 30 minuta radi unapređenja fizičkog i mentalnog zdravlja.

Iz te zdravstvene ustanove naveli su da fizički aktivna osoba ostvaruje brojne prednosti za svoje tjelesno i mentalno zdravlje, ima bolju kondiciju, povećanu energiju, poboljšano raspoloženje i kvalitet života.

Kako se navodi, Svjetski dan fizičke aktivnosti obilježava se 6. aprila, a ovogodišnja tema „Budite aktivni, od 1 do 101!“ naglašava važnost fizičke aktivnosti kao jednog od ključnih elemenata zdravih stilova života, relevantnog za sve životne dobi, od najranijeg uzrasta do starosti.

“Redovna, svakodnevna fizička aktivnost, kao što su pješačenje, trčanje, vožnja bicikla, sportske aktivnosti, aktivna rekreacija i igra, značajno smanjuje rizik od nastanka vodećih hroničnih nezaraznih bolesti, kao što su gojaznost, šećerna bolest, pojedine vrste malignih neoplazmi, bolesti srca, moždani udar”, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ su rekli da dostupni podaci na svjetskom nivou pokazuju da se posljednjih godina fizička neaktivnost povećava, u svim starosnim kategorijama a sedentarni način života zauzima primat u životu pojedinaca, kao i porodica i društva u cjelini.

Navodi se da u svijetu, jedna od tri odrasle osobe (31 odsto), odnosno 1,8 milijardi ljudi, nije dovoljno fizički aktivna, s tim da su žene manje fizički aktivne od muškaraca.

„To znači da ne ispunjavaju globalne preporuke o najmanje 150 minuta fizičke aktivnosti umjerenog intenziteta svake nedjelje”, kaže se u saopštenju IJZ.

Prema njihovim riječima, to predstavlja povećanje od pet odsto u periodu od 2010. i 2022. godine.

„Ako se ovaj trend nastavi, procjenjuje se da će se udio odraslih koji ne zadovoljavaju preporučene nivoe fizičke aktivnosti povećati na 35 odsto do 2030. godine”, ukazali su iz IJZ.

Oni su naveli da je zabrinjavajuće da čak 81 odsto adolescenata (uzrasta 11-17 godina) nije dovoljno fizički aktivno, s tim da su adolescentkinje manje aktivne.

Dodaje se da nakon 60. godine, nivoi fizičke neaktivnosti se povećavaju jednako i kod muškaraca i kod žena.

„Neredovna fizička aktivnost povećava rizik za 20-30 odsto od prijevremenog umiranja u odnosu na aktivne osobe”, kaže se u saopštenju IJZ.

Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), kako su naveli iz IJZ, za fizičku aktivnost su najmanje 60 minuta umjerene aerobne fizičke aktivnosti dnevno za djecu i adolescente, najmanje 150 do 300 minuta umjerene aerobne aktivnosti nedjeljno (hodanje, trčanje, vožnja bicikla, plesanje, košarka, odbojka itd) za odrasle osobe.

SZO za starije osobe preporučuje da počnu sa manjim nivoima fizičke aktivnosti i postepeno povećavaju nivoe fizičke aktivnosti.

SZO preporučuje i ograničavanje sedentarnog načina života, zbog sve većeg motorizovanog prevoza i povećane upotrebe ekrana za rad.

“Svaka fizička aktivnost mora biti usklađena sa zdravstvenim stanjem svakog pojedinca kako bi bila sigurna i dala najbolji rezultat”, istakli su iz IJZ.

Oni su naveli da fizička aktivnost laganog ili umjerenog intenziteta koja ne prelazi zahtjeve brzog hodanja i aktivnosti svakodnevnog života ne zahtijeva posebno medicinsko odobrenje.

Iz IJZ su ukazali da je redovna fizička aktivnost usko povezana sa preporukama za zdrav način života.

„Jedite raznovrsnu, raznobojnu hranu sa pet ili više porcija povrća i voća dnevno, bogatu orašastim plodovima, mliječnim proizvodima i dovoljnom količinom vode. Ne koristite duvanske proizvode i alkohol”, kaže se u saopštenju IJZ.

Oni su naveli da se benefiti fizičke aktivnosti ogledaju se u postizanju optimalne tjelesne težine, doprinosi jačanju imuniteta, smanjuje simptome depresije i anksioznosti, te poboljšava kognitivne funkcije.

„Osim toga, unapređuje se kardiorespiratorna forma, snaga mišića, kostiju i razvija se koordinacija kretanja i pokreta”, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ su rekli da redovna fizička aktivnost ima pozitivne efekte ne samo na zdravlje i dobrobit čovjeka kao pojedinca, već i na društvo, životnu sredinu i ekonomiju.

„Na primjer, hodanje i vožnja biciklom mogu smanjiti zagađenje vazduha i nivo buke u urbanim gradovima i doprinijeti zdravom okruženju, a učešće u sportskim aktivnostima i događajima omogućava povezivanje i zbližavanje zajednica i izgradnju vrijednih životnih vještina pojedinaca”, naveli su iz IJZ.

Oni su pozvali sve građane i građanke da se svaki dan kreću najmanje 30 minuta umjerenim intenzitetom radi unapređenja fizičkog i mentalnog zdravlja.

