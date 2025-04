Razvojna banka Crne Gore uspješno startovala sa radom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Razvojna banka Crne Gore je u prvom kvartalu ove godine ostvarila rast plasmana 35 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, kada je poslovala pod nazivom Investiciono-razvojni fond (IRF).

Predsjednik Upravnog odbora Razvojne banke, Nikola Tripković, saopštio ja da banka za ovu godinu planira snažniju podršku crnogorskoj privredi u iznosu od 200 miliona EUR, što je 33 odsto više od plana za prošlu godinu.

Plan će se ove godine realizovati u okviru 16 programa finansijske podrške za crnogorsku privredu, sa fokusom na prioritete razvoja u skladu sa ekonomskom politikom Vlade.

„Godinu smo počeli veoma ambiciozno. Za prvi kvartal ostvarili smo plasman u ukupnom iznosu od preko 46,5 miliona EUR, što je 35 odsto više u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine. U ponudi imamo nove programe podrške, namijenjene preduzetnicima, mikro, malim, srednjim i srednje kapitalizovanim preduzećima, sa najpovoljnijim uslovima finansiranja, kad su u pitanju duži rokovi otplate i mogućnost korišćenja grejs perioda, uz fiksnu kamatnu stopu“, rekao je Tripković.

On je dodao da je Razvojna banka takođe obezbijedila posebne povoljnosti u vidu stimulacija, odnosno smanjenja kamatnih stopa za preduzeća koja projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore.

Tripković je saopštio da je Razvojna banka već obezbijedila niže kamatne stope za 0,5 procentnih poena za investicije u odnosu na prethodnu godinu, te da će se uslovi kreditiranja kontinuirano unapređivati.

„Naglasio bih da će fokus biti na investicionim ulaganjima, jer upravo povećanjem opsega investicija doprinosimo poboljšanju životnog standarda građana i smanjenju stope nezaposlenosti u državi. Naša uloga neće biti samo kreditna, već ćemo postati i edukatori tržišta, prepoznajući i stvarajući prilike za napredak i inovacije“, dodao je Tripković.

Prema njegovim riječima, Razvojna banka nema za primari cilj sticanje profita, već razvojnu komponentu.

„Želimo da doprinesemo stvaranju novih vrijednosti, dajući doprinos razvoju crnogorske privrede, finansiranjem održivih kvalitetnih biznis ideja“, istakao je Tripković.

On je naglasio da Razvojna banka u periodu transformacije nijedan jedini dan nije stala sa radom, već su u ovoj instituciji predano radili na tome da se svi poslovi započeti u IRF-u nesmetano nastave i završe u ovoj godini, u okvirima novoosnovane Razvojne banke.

„Od nove godine smo zvanično počeli sa radom, bez zastoja u pružanju usluga klijentima, iako smo uspješno završili jedan jako kompleksan proces vezan za poslove registracije institucije, kao i promjene organizacione strukture. Ponosan sam na činjenicu da smo kao tim uspješno iznijeli ovu fazu transformacije i uz to uspjeli da zabilježimo jako veliki rast plasmana u ovom prvom kvartalu“, kazao je Tripković.

U Razvojnoj banci marljivo rade na tome da se ispune sve obaveze iz Zakona o Razvojnoj banci u skladu sa definisanim rokovima.

„Cilj nam je da promijenimo nastup na tržištu i gradimo banku koja će biti orijentisana na klijente, proaktivna, dinamična i fleksibilna. Takođe radimo na unaprjeđenju odnosa sa klijentima, proaktivnim pristupom, u cilju poboljšanja njihovog sveobuhvatnog iskustva, kroz edukaciju i savjete za lakši pristup sredstvima“, rekao je Tripković.

On je dodao da će se fokusirati na to da budu podrška u poslovnom razvoju kilijenata, na način da njihovi kreditni referenti postanu mali biznis partneri klijentima, kako bi im pomogli u boljem donošenju odluka u vezi sa njihovim finansijskim potrebama.

Tripković je saopštio će Razvojna banka, kao državna finansijska institucija, nastaviti sa podrškom ženama u biznisu, mladima, individualnim poljoprivrednim proizvođačima i ostalim ranjivim grupama koje se suočavaju sa izazovima u pristupu finanansijskim resursima.

„Težićemo da budemo predvodnik investicionog ciklusa i razvoja, kako bi ojačali lokalnu proizvodnju, koja treba da doprinese smanjenju uvoza, a jačanju izvoza. U tom cilju, razvijamo i kredinu liniju za podršku proizvodnji. U narednom periodu akcenat će biti na jačanju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća. Prioritet je očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta kroz kontinuiranu saradnju sa relevantnim ministarstvima, privredom i lokalnim samoupravama“, poručio je Tripković.

U fokusu aktivnosti Razvojne banke je finansiranje prioritetnih sektora (turizma, poljoprivrede, proizvodnje, energetike), zatim, podrška razvoju preduzetništva kroz finansiranje posebnih ciljnih grupa (mladi, početnici u biznisu, žene, individualni poljoprivredni proizvođači), podrška održivom razvoju kroz zelenu i digitalnu tranziciju i podrška ravnomjernom regionalnom razvoju u cilju unaprjeđenja kvaliteta života.

