Razvili mobilne aplikacije za praćenje parlamentarnog rada

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore dodatno je unaprijedila stepen otvorenosti omogućavajući korisnicima da, putem mobilnih aplikacija za iOS i Android uređaje, budu dodatno informisani o pojedinačnim aktivnostima iz parlamentarnog života.

Iz Skupštine je saopšteno da su mobilne aplikacije razvili u cilju unapređenja transparentnosti.

„Na ovaj način, pored zvaničnih naloga na društvenim mrežama i Parlamentarnog kanala, korisnici će biti u prilici da dodatno prate aktuelnosti o radu Skupštine, zakonodavne aktivnosti i ostale sadržaje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je razvoj mobilnih aplikacija realizovan u okviru projekta „E-usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19“, koji je finansirala Evropska unija, a sproveo Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom javne uprave.

Aplikacije je, kako su rekli iz parlamenta, razvila podgorička kompanija Codepixel u saradnji sa Odsjekom za informaciono-komunikacione tehnologije Skupštine i projektnim timom UNDP-a.

„Skupština godinama unazad radi na uspostavljanju naprednih praksi koje osiguravaju visok nivo njene administrativne transparentnosti i otvorenosti, što je pohvaljeno i od Evropske komisije u godišnjim izvještajima o Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Iz Skupštine su rekli da će, u tom kontekstu, uskoro pokrenuti i svoj portal otvorenih podataka, čime će započeti puna primjena sistema eParlament, što će u konačnom dodatno unaprijediti transparentnost i efikasnost rada zakonodavnog doma.

