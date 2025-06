Razvijati efikasne pravne mehanizme zaštite medija i novinara

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je reformskim procesima unaprijedila stanje u medijima i bezbjednost novinara, ali i dalje mora raditi na razvoju efikasnih pravnih mehanizama zaštite, kazala je ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

Vujović je, na otvaranju međunarodne konferencije “From Risk to Resilience – A Multidisciplinary Approach to Global Journalist Safety”, na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, rekla da bezbjednost novinara mora biti zajednička odgovornost institucija, društva i međunarodne zajednice.

„Crna Gora je reformskim procesima unaprijedila stanje u medijima i bezbjednost novinara, ali i dalje mora raditi na razvoju efikasnih pravnih mehanizama zaštite medija i novinara, od zloupotreba sudskog procesa kao jednog od sredsatva nedozvoljenog pritiska, kao i svih poznatih oblika nasilja, sa akcentom na onlajn nasilje“, rekla je Vujović.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, kazala da bez slobodnih i odgovornih medija nema ni održivog demokratskog razvoja.

Vujović je istakla da novinari često djeluju pod pritiskom i prijetnjama i da je odgovornost donosilaca odluka da im obezbijede sigurno i slobodno profesionalno okruženje.

Ona je upozorila da se bezbjednost ne može graditi samo reagovanjem na incidente, već sistemski, kroz prevenciju, edukaciju, naučno istraživanje, zakonodavne mjere i institucionalnu podršku.

“Ne možemo promijeniti sve okolnosti, ali možemo graditi sistem koji daje sigurnost onima koji se usude da govore“, rekla je Vujović.

Kako je rekla, Crna Gora sa nešto više od 600 hiljada stanovnika, ima izuzetno živ i raznolik medijski pejzaž – sa najmanje 200 aktivnih i registrovanih medija i oko dvije hiljade zaposlenih u medijskom sektoru.

Vujović je podsejtila da su prošle godine usvojena tri ključna medijska zakona – o medijima, o audio-vizuelnim uslugama i o javnom servisu, koji su u potpunosti usklađeni sa evropskom pravnom regulativom.

„Evropska komisija je u svom posljednjem izvještaju prepoznala Crnu Goru kao zemlju sa visokim stepenom pluralizma medijskih sadržaja, što potvrđuje postojanje različitih glasova i perspektiva u javnom prostoru“, rekla je Vujović.

Ona je podsjetila da je od 2004. godine do danas evidentirano preko 100 napada na novinare, a da je posljednjih nekoliko godina primjetno smanjenje broja fizičkih napada.

Prema riječima Vujović, to je rezultat činjenice da je napad na novinara u Crnoj Gori postao kvalifikovano krivično djelo, sa strožim kaznama, te da su institucije ojačale saradnju kroz standardne procedure i edukacije

„Odgovor države mora biti brz, efikasan i nedvosmislen, kao poruka da se napadi na novinare neće tolerisati”, rekla je Vujović.

Ona je istakla da dodatno ohrabruje i činjenica da se Crna Gora, prema najnovijem izvještaju Reportera bez granica, nalazi na 39. mjestu od preko 180 država, što Crnu Goru, uz Sloveniju, svrstava među najbolje rangirane zemlje regiona kada je riječ o slobodi medija.

Govoreći o najnovijim prijetnjama slobodi medija, Vujović je upozorila na pojavu SLAPP tužbi usmjerenih protiv medija i aktivista radi njihovog zastrašivanja i finansijskog iscrpljivanja, koje u Crnoj Gori još nijesu registrovane, ali iskustva govore da su sve češća pojava.

Ona je pozvala na razvijanje efikasnih pravnih mehanizama zaštite medija od takvih oblika institucionalnog pritisk.

„Ne možemo promijeniti sve okolnosti, niti spriječiti svaki napad, ali možemo graditi sistem koji daje sigurnost onima koji se usude da govore. Možemo pokazati da iza svakog napisanog teksta, svake istraživačke priče, stoji društvo koje razumije njihovu vrijednost“, poručila je Vujović.

Kako je najavljeno, Vujović će se tokom zvanične posjete Grčkoj sastati sa potpredsjednikom Vlade Pavlosom Marinakisom i ministarkom kulture Linom Mendoni.

