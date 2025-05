Ratni zločinci nijesu junaci, već kukavice i izdajnici

Podgorica, (MINA) – Ratni zločinci nijesu junaci, nego kukavice i izdajnici, poručili su iz Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Crne Gore (SUBNOR) i pozvali nadležne organe i partije na vlasti da hitno reaguju na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija.

Iz SUBNOR-a su to naveli u reagovanju na izjavu Joanikija da je četnički vojvoda Pavle Đurišić bio “velik junak nepobjedivog karaktera”.

“Samo nekoliko dana pred brojne svečanosti kojima će Crna Gora, Evropa i svijet obilježiti osam decenija od pobjede nad fašizmom, na parastosu u drugoj državi, Joanikije za junaka, heroja i mučenika proglašava ratnog zločinca, zloglasnog četničkog komandanta i vojvodu Đurišića, nosioca Hitlerovog gvozdenog krsta i svoga duhovnog pretka Joanikija Lipovca, okupatorskog slugu i izdajnika”, kaže se u reagovanju.

Iz SUBNOR-a su rekli “da te sramne izjave, uz lažna objašnjenja, potvrđuju nemoralno političko djelovanje Srpske crkve”.

“Koja odavno stoji na čelu vjerskog fanatizma i primitivnog nacionalizma, uz prekrajanje istorije i granica, za koje su u borbi sa okupatorom i domaćim izdajnicima poginuli najbolji sinovi i šćeri Crne Gore, svih nacija i vjera”, naveli su iz SUBNOR-a.

Oni su kazali da je mitropolit zaboravio četničke zločine na Lazinama, Brezi, pokolj na hiljade nevinih Muslimana i proglašenje za svece popova Mace i Šiljka i njihove brojne sabraće.

“Ratni zločinci nijesu junaci, nego kukavice i izdajnici. Mitropolit Joanikije Mićović, kao prije skoro četiri decenije, njegova sabraća u pripremi rata u Bosni, širi mržnju i proglašava izdajnike za pobjednike”, kaže se u reagovanju.

Navodi se da Joanikije zaboravlja časne partizanske popove koji su, sa krstom na ramenu i petokrakom na kapi, branili slobodu svoga naroda – Vlada Zečevića, Ruvima Žižića, Blaža Markovića i Jevastija Karamatijevića, kome su u ratu poginuli žena, dva brata, tri šćeri, koje su zaklali četnici, i dvoje unučadi.

“U stroju Treće sandžačke brigade bio je i Hodža Sead Musić, zajedno sa čitavom porodicom, sa šest sinova i dvije šćeri. To se ne zaboravlja”, rekli su iz SUBNOR-a.

Oni su kazali da je osnovni zadatak Srpske pravoslavne crkve (SPC) falsifikovanje činjenica i revidiranje istorije, ne samo NOB-a, nego i Crne Gore.

Kako su naveli iz SUBNOR-a, SPC se, umjesto da obavlja službu u hramovima, pretvorila u moćnu mašineriju razaranja svega što je crnogorsko i civilizacijsko.

“Drsko otima nadležnosti državnih struktura i određuje pravce djelovanja u nastavnim programima crnogorskog obrazovnog sistema”, navodi se u reagovanju.

Iz SUBNOR-a su rekli da “Joanikije izjavama četničke i izdajničke bitke bije i mržnju među narodima sije”.

“SUBNOR takvo nedolično i sramno ponašanje najoštrije osuđuje i traži od nadležnih organa, institucija i partija na vlasti da hitno reaguju, normalno, ako uopšte smiju”, dodaje se u reagovanju.

