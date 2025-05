Rasvijetljena krađa automobila u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljska policija procesuirala je E.P. (45) iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivično djelo oduzimanje vozila, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da se radi o operativno interesantnoj osobi.

Iz policije su kazali da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje, postupajući po prijavi oštećenog iz Petnjice da mu je otuđeno vozilo “Nissan Teranno”, u kratkom roku pronašli automobil i identifikovali E.P. kao osumnjičenog za krađu.

Kako su rekli, sumnja se da je E.P. 1. maja, u popodnevnim satima, u bjelopoljskom mjestu Lozna, sa jednog parkinga otuđio automobil kojim se odvezao.

„Potom je u mjestu Ivanje izgubio kontrolu nad vozilom i sletio sa puta, gdje je i ostavio vozilo i udaljio se sa lica mjesta“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je o događaju obaviješten državni tužilac u bjelopoljskom Osnovnom državnom tužilaštvu, koji je kvalifikovao događaj i naložio da se protiv E.P. podnese poseban izvještaj, kao dopuna krivične prijave prethodno podnijete po nepoznatom izvršiocu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS