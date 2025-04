Rasvijetlili paljenje vozila u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija rasvijetlila je događaj u kom je zapaljeno jedno vozilo u tom gradu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je požarom bilo zahvaćeno vozilo marke “VM Polo” i da je tom prilikom oštećen prednji dio vozila.

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su došli do sumnje da je požar na vozilu koje je u vlasništvu njegove supruge, nakon verbalne rasprave, podmetnuo M.P. (68) iz Nikšića”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je oštećena, prilikom kriminalističke obrade, od policijskih službenika zahtijevala da se M.P. upozori na ponašanje.

Ona, kako su kazali iz policije, nije zahtijevala preduzuimanje službenih mjera zbog izazivanja požara.

“Sa događajem je upoznat dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji se izjasnio da je u pitanju krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari, za koje se gonjenje preduzima po privatnoj tužbi”, kaže se u saopštenju policije.

