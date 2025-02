Rastoder: I dalje smo na ulici jer zahtjevi nijesu ispunjeni

Podgorica, (MINA) – Neformalna grupa studenata „Kamo Śutra” nastaviće sa protestima sve dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, poručili su predstavnici studenata koji su danas blokirali ulicu 13. jula u Podgorici.

Studenti i građani blokirali su večeras ulicu ispred Pravnog fakulteta u znak protesta zbog neispunjenih zahtjeva nakon tragedije na Cetinju.

Blokada je počela u 17 sati i 26 minuta sa “23 minuta buke” u znak sjećanja na 23 žrtve dvije tragedije na Cetinju.

Predstavnica grupe studenata „Kamo Śutra” Hana Rastoder rekla je da i dalje protestuju jer njihovi zahtjevi još nijesu ispunjeni.

„U odgovoru premijera (Milojka Spajića) se nigdje ne spominje odgovornost, jer očigledno u ovoj zemlji niko i dalje ne želi da preuzme nikakvu odgovornost ni za ovaj, ni za prethodni zločin“, navela je Rastoder.

Ona je ponovila zahtjeve studenata.

Zahtjevi se, kako je navela, pored smjene ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića, odnose na ažurnije i proaktivnije djelovanje nadležnih institucija po pitanju predmeta posjedovanja oružja, povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta.

Rastoder je kazala da su zahtjevi i reforma policijskih struktura i posvećenija briga o mentalnom zdravlju.

Ona je rekla da će sa okupljanjima nastaviti dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

Predstavnik grupe „Kamo Śutra” Milo Perović kazao je da će nastaviti da se okupljaju „dokle budu imali za šta da se bore“.

Iz grupe studenata „Kamo Śutra” saopštili su ranije da će od danas svakodnevno blokirati jednu saobraćajnicu u Podgorici.

Oni su za sjutra najavili da će blokirati kružni tok kod Capital plaze.

Uprave policije ranije je saopštila da zatvaranje saobraćaja može da vrši samo policija, uz blagovremenu prijavu skupa i pozvala organizatore da, zbog bezbjednosti učesnika, u skladu sa zakonom prijave okupljanja.

Premijer Milojko Spajić je, u odgovoru na zahtjeve grupe “Kamo Śutra?”, rekao da su svi članovi Vlade podložni promjeni, nakon evaulacije rada i detaljne analize učinaka.

Nakon toga predstavnici studenata kazali su da njihov zahtjev više nijesu ostavke Šaranovića i Bečića, već njihove smjene.

Cetinjanin Aco Martinović ubio je 1. januara 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri, od kojih je jedna preminula 9. januara u Kliničkom centru.

