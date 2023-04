Raspuštena Skupština može obavljati samo tekuće i neodložne poslove

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore, nakon donošenja ukaza o raspuštanju, nema punu nadležnost i do izbora novog saziva može obavljati samo tekuće i neodložne poslove.

To je za potrebe Akcije za ljudska prava (HRA) zaključila i obrazložila dekanica i redovna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Violeta Beširević.

To bi, kako su naveli iz HRA, značilo da bi Skupština mogla da obavi drugi krug glasanja o kandidatu za sudiju Ustavnog suda, kako bi se spriječila potencijalna blokada te institucije, ako ima uslova da se on izabere.

Iz HRA su kazali da bi Skupština mogla da razmatra predlog za ukidanje imuniteta poslanika za potrebe vođenja krivičnog postupka, i da glasa o izmjenama Zakona o privremenom izdržavanju djece sa ciljem da se omogući nastavak isplata iz Alimentacionog fonda i ne dovede u pitanje egzistencija brojnih porodica.

“Ono što se zasigurno ne može smatrati prioritetom jesu izmjene Zakona o parničnom postupku koje se odnose postupak po tužbama za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, usvojene na jučerašnjoj telefonskoj sjednici Vlade”, naveli su iz HRA.

Prema njihovim riječima, prioritetom se ne mogu smatrati ni izmjene Zakona o oduzimanju imovinske koristi, ponovo sprovedene bez adekvatne javne rasprave, uprkos kritikama Evropske komisije.

Iz HRA su podsjetili da su od dana donošenja ukaza o raspuštanju, odnosno od 16. marta, poslanici usvojili četiri zakona.

“Među njima su i izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi, koje ne spadaju u “tekuće i neodložne poslove”, jer su se odnosile na proglašenje rezultata lokalnih izbora koje je inače omogućeno deblokadom Ustavnog suda”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na dnevnom redu sjednice Skupštine, zakazane za danas nalazi se osam zakona, predlog za ukidanje imuniteta za pet poslanika i drugi krug glasanja o četvrtom kandidatu za sudiju Ustavnog suda.

Iz HRA podsjećaju da su poslanici zahtijevali i za dopune dnevnog reda, tako da se razmatra još 12 zakona, među kojima su i izmjene Zakona o privremenom izdržavanju djece, inicirane nakon obustave isplata iz Alimentacionog fonda, kao i izmjene zakoba o parničnom postupku i o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

“Ustav Crne Gore ne propisuje da će Skupština nastaviti sa radom nakon raspuštanja, za razliku od Vlade, koja kad joj prestane mandat, nastavlja rad do izbora nove Vlade”, naglasili su iz HRA.

Oni su kazali da, s druge strane, Zakonom o izboru odbornika i poslanika je, u članu 14 stavu tri propisano da mandat poslanika prestaje danom potvrđivanja mandata poslanika novog saziva.

“Beširević navodi da je uobičajena situacija da se prestanak mandata poslanika vezuje za verifikaciju mandata novih poslanika da bi se izbjeglo da Skupština bude nelegitimni organ, što bi dovelo do bezvlašća”, rekli su iz HRA.

To, kako su kazali, ne znači da to daje osnov za normalni nastavak rada Skupštine.

“I zbog toga se obično i propisuje da se raspuštena Skupština bavi samo tekućim i neodložnim poslovima, a da se samo u slučajevima ratnog ili vanrednog stanja uspostavlja njena puna nadležnost”, pojasnili su iz HRA.

Kako su naveli, takvo rješenje postoji u Ustavu Srbije, gdje je u članu 109 propisano da Narodna Skupština koja je raspuštena vrši samo tekuće ili neodložne poslove, određene zakonom, a u slučaju proglašenja ratnog ili vanrednog stanja ponovo se uspostavlja njena puna nadležnost, koja traje do okončanja takvog stanja.

Iz HRA su podsjetili da je predsjednik države Milo Đukanović 16. marta donio ukaz o raspuštanju Skupštine koji je stupio na snagu danom donošenja.

Kako su naveli, ustavnost tog ukaza je osporio 41 poslanik podnošenjem predloga za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu, koji je odlučio da taj predmet, zajedno sa ispitivanjem ustavnosti izmjena Zakona o predsjedniku, prioritetno razmotri.

“Dok se to ne dogodi, nije primjereno zanemariti činjenicu da je Skupština raspuštena”, zaključili su iz HRA.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS