Raspisani oglasi za upis na vojne akademije u inostranstvu

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane raspisalo je oglase za upis deset kadeta ili kadetkinja na ugledne vojne akademije u Italiji, Turskoj, Austriji i Sjevernoj Makedoniji, za studijsku 2025/26. godinu, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da je raspisan oglas za upis jednog kadeta ili kadetkinje za upis na Vojnu akademiju kopnene vojske u Modeni, u Italiji, smjer pješadija.

“Za upis na Vojnu akademiju kopnene vojske, smjer pješadija, u Ankari, ima jedno slobodno mjesto, kao i za upis na Vazduhoplovnu vojnu akademiju u Istanbulu, smjer pilot”, rekli su iz Ministarstva.

Kako su naveli, za upis na Medicinski fakultet Gulhane u Ankari ima mjesta za dva kadeta ili kadetkinje iz Crne Gore.

“Takođe, dva kadeta ili kadetkinje iz Crne Gore moći će od naredne studijske godine da studiraju na Terezijanskoj vojnoj akademiji u Austriji, i to po jedan kadet ili kadetkinja na smjerovima pješadija i logistika”, navodi se u saopštenju.

Oglas je, kako su rekli iz Ministarstva odbrane, raspisan i za upis tri kadeta ili kadetkinje za upis na Vojnu akademiju “General Mihailo Apostolski” u Skoplju.

Iz tog Vladinog resora su dodali da se smjer određuje nakon prve godine studija.

Svi oglasi traju do 30. aprila, a dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti i putem telefona, 020 483 554 i 020 483 482, radnim danima od osam do 14 sati.

