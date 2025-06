Raspisana međunarodna potjernica za Aleksandrom Mrkićem

Podgorica, (MINA) – Generalni sekretarijat Interpol-a u Lionu, na zahtjev NCB Interpol-a Podgorica, objavio je međunarodnu potjernicu za crnogorskim državljaninom Aleksandrom Mrkićem (60).

Iz Uprave policije kazali su da je Mrkić potraživan shodno naredbama Višeg suda u Podgorici, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnim postupcima koji se vode pred tim sudom zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca, krijumčarenje.

Mrkić je, kako se navodi, osumnjičen da je organizator kriminalne grupe koja se aktivno bavila švercom cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar i pranjem novca.

Iz policije su apelovali na građane, da ukoliko primijete Mrkića, saznanja odmah prijave, odnosno saopšte policiji pozivom na broj broj 122, najbližoj policijskoj stanici ili na drugi način.

