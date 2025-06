Raspisana javna nabavka za sanaciju džamije u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javnih radova raspisalo je javnu nabavku za radove u cilju sanacije Hadži Ismailove džamije u Nikšiću, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva su rekli da je procijenjena vrijednost radova 215 hiljada EUR bez poreza na dodatu vrijednost.

“Realizacijom tog projekta Ministarstvo nastavlja sa sprovođenjem aktivnosti usmjerenih na očuvanje i unapređenje kulturno-istorijskog nasljeđa, s posebnim akcenatom na sanaciju i valorizaciju objekata od značaja za lokalne zajednice”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS