Raspisan tender za nabavku magnetnih rezonanci za bolnice u Bijelom Polju i Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za nabavku magnetnih rezonanci (MR) za potrebe opštih bolnica u Bijelom Polju i Nikšiću, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Kako su kazali iz tog resora, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 1,88 miliona EUR sa porezom na dodatu vrijedost (PDV), a rok za dostavljanje ponuda je 7.jul.

„Nabavka ovih uređaja dio je šire strategije unapređenja dijagnostičkih procedura kroz modernizaciju i opremanje zdravstvenih ustanova savremenom medicinskom opremom“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva zdravlja su rekli da će instalacija MR uređaja u bjelopoljskoj Opštoj bolnici unaprijediti kvalitet zdravstvene zaštite za građane Bijelog Polja, ali i cijelog sjevera Crne Gore.

Prema njihovim riječima, nabavkom uređaja za Opštu bolnicu Nikšić unaprijediće se usluga za pacijente sa teritorije tog grada i okoline, a istovremeno će se smanjiti pritisak na Klinički centar Crne Gore (KCCG).

„Obje ustanove raspolažu neophodnim kadrom i infrastrukturom u skladu sa savremenim standardima za instalaciju i korišćenje MR aparata“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da očekuju da će procedura nabavke biti uspješno realizovana u najkraćem mogućem roku, u interesu građana i zdravstvenog sistema Crne Gore.

Oni su podsjetili da javni zdravstveni sistem Crne Gore trenutno raspolaže sa četiri aparata MR – tri su u KCCG, od kojih je jedan smješten u Institutu za bolesti djece, a jedan aparat je u funkciji u Kliničko bolničkom centru u Beranama.

„Pored toga, u Opštoj bolnici u Baru je instaliran novi MR uređaj i u toku je obuka kadra za rad na novom aparatu. Očekujemo da će ova vrsta dijagnostike za pacijente barske opštine i okoline biti u funkciji već početkom jula“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Fond za zdravstveno osiguranje ima ugovore sa nekoliko privatnih klinika koje pružaju MR preglede o trošku države, kada pacijenti čekaju duže od mjesec na tu vrstu dijagnostike u javnim ustanovama.

