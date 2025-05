Raspisan tender za adaptaciju vrtića u Baru

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za adaptaciju krova i vrtića javne predškolske ustanove „Vukosava Ivanović” u Baru, vaspitne jedinice Mali princ, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz MPNI su rekli da je procijenjena vrijednost radova preko 158,3 hiljade EUR, bez poreza na dodatu vrijednost, kao i da se projekat finansira iz sredstava kapitalnog budžeta.

Kako su naveli, tender se realizuje u okviru memoranduma o saradnji na realizaciji prioritetnih infrastrukturnih projekata u oblasti obrazovne infrastrukture u Baru, koji su potpisali ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović i predsjednik te opštine Dušan Raičević.

„MPNI, Ministarstvo javnih radova i Opština Bar će nastaviti da unapređuju kvalitet predškolske infrastrukture u Baru, jer jedino zajedničkim, kontinuiranim radom i ulaganjima možemo stvoriti adekvatan ambijent za boravak, vaspitanje i obrazovanje naših najmlađih“, kaže se u saopštenju.

