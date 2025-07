Raspisan oglas za upis kadeta na vojne akademije u Atini

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane raspisalo je oglas za upis osam kadeta ili kadetkinja na vojne akademije u Atini, za studijsku 2025/26. godinu.

Iz tog Vladinog resora kazali su da Vojna akademija kopnene vojske prima po jednog kadeta ili kadetkinju na četitri smjera – pješadija, artiljerija, veza i inžinjerija.

Navodi se da Vazduhoplovna vojna akademija za kadete ili kadetkinje iz Crne Gore ima otvorena dva mjesta – jedno je za pilota, a drugo za inžinjera vazduhoplovstva.

“Tako i na Pomorskoj vojnoj akademiji, na kojoj je moguće upisati smjer oficir palube ili inžinjer pomorstva”, dodaje se u saopštenju.

Oglasi su otvoreni do 27. jula.

