Raspisan oglas za prijem 22 osobe u službu u VCG

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane raspisalo je oglas za prijem 22 osobe u službu u Vojsci Crne Gore (VCG), u svojstvu oficira, podoficira i civilnih lica, na neodređeno vrijeme.

Iz tog Vladinog resora je saopšteno da je otvoreno 12 formacijskih mjesta u VCG i deset radnih mjesta za civilna lica.

“Centru za obuku u Danilovgradu potreban je jedan štabni oficir ili oficirka istruktor/ka, a Četi vojne policije, sa službovanjem u Podgorici, vojni policajac, ili policajka”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Vojnomedicinski centar (VMC) u Podgorici zapošljava jednog medicinskog tehničara ili tehničarku, a Pješadijski bataljon u Danilovgradu jednog komandira ili komandirku.

Muzička gardijska četa, kako su rekli iz Ministarstva odbrane, traži tri izvršioca, muzičara ili muzičarke, sa mjestom službovanja u Podgorici.

“Četa za vezu i elektronsko ratovanje, sa mjestom službovanja u Zeti, traži jednog poslužitelja ili poslužiteljku IKS, a Bataljon za podršku, sa mjestom službovanja u Danilovgradu, jednog tehničara ili tehničarku”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da bataljon za podršku, sa mjestom službovanja u Podgorici, traži jednog rukovaoca dizalicom.

“Dok Vazduhoplovstvo VCG, sa mjestom službovanja u Zeti, traži jednog tehničara ili tehničarku i jednog tehničara ili tehničarku za vazduhoplov i motor”, kaže se u saopštenju.

Za civilna lica, kako su rekli iz Ministarstva odbrane, otvoreno je jedno mjesto samostalnog savjetnika u Generalštabu, sa mjestom službovanja u Podgorici, dok Vojnomedicinski centar traži jednog referenta ili referentkinju.

“Takođe, u VMC-u je otvoreno mjesto načelnika ili načelnice VMC-a, potom za jednog izabranog doktora ili doktorku, jednog višeg medicinskog tehničara ili medicinsku sestru, kao i jednog medicinskog tehničara ili sestru, svi sa mjestom službovanja u Podgorici”, kazali su iz tog resora.

Kako su naveli, jedan medicinski tehničar ili sestra potrebni su VMC-u sa mjestom službovanja u Zeti.

“Bataljon za podršku, sa mjestom službovanja u Danilovgradu, traži jednog zidara ili zidarku i jednog kuvara ili kuvaricu, dok je Odredu za posebne namjene (Pomorski odred), takođe sa mjestom službovanja u Danilovgradu, potrebna servirka”, kaže se u saopštenju.

Oglas će, kako su naveli iz Ministarstva odbrane, trajati do 20. marta.

Tekst javnog oglasa, sa navedenom potrebnom dokumentacijom, opštim i posebnim uslovima, načinom prijavljivanja, metodologijom sprovođenja procesa selekcije, kao i prijavni obrazac su na linku:

https://www.gov.me/clanak/javni-oglas-za-prijem-22-lica-u-sluzbu-u-vojsci-crne-gore

Iz Ministarstva su rekli da se zainteresovani mogu informisati i na telefon 020 483 166, radnim danima od devet do 14 sati.

