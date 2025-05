Raspisan oglas za prijem 100 vojnika po ugovoru

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane raspisalo je oglas za prijem 100 vojnika ili vojnikinja po ugovoru, na određeno vrijeme, u trajanju od godinu.

Iz tog Vladinog resora kazali su da pješadijski bataljon prima 49 vojnika ili vojnikinja, različitih profila, sa mjestom službovanja u Nikšiću, Pljevljima i Danilovgradu.

“U Mornarici Vojske Crne Gore (VCG) prima se šest vojnika ili vojnikinja, sa mjestom službovanja u Baru i Ulcinju”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da se oglasom traži 11 vojnika ili vojnikinja za rad u Bataljonu za podršku, sa mjestom službovanja u Podgorici, Danilovgradu i Zeti, a za Odred posebne namjene (Pomorski odred) pet, sa mjestom službovanja u Danilovgradu i Baru.

“Četa vojne policije, sa mjestom službovanja u Podgorici, traži osam vojnika ili vojnikinja, a Gardijska četa 16, sa mjestom službovanja u Zeti”, rekli su iz Ministastva.

Oni su naveli da u Vazduhoplovstvu VCG ima mjesta za četiri vojnika ili vojnikinje, sa mjestom službovanja takođe u Zeti, dok se jedan vojnik ili vojnikinja traži za Centar za obuku sa mjestom službovanja u Danilovgradu.

