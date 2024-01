Raspisan oglas za izbor operatera za unos podataka prikupljenih popisom

Podgorica, (MINA) – Uprava za statistiku (Monstat) raspisala je javni oglas za izbor operatera za unos podataka prikupljenih popisom stanovništva, domaćinstava i stanova koji je sproveden krajem prošle godine.

Iz Monstata su kazali da prijavljeni kandidati moraju biti punoljetni, nezaposleni državljani Crne Gore, sa najmanje završenom četvorogodišnjom srednjom školom, ili studenti.

„Prednost pri odabiru imaće osobe koje ima iskustvo u popisu ili u sprovođenju statističkog istraživanja“, navodi se u saopštenju.

Sve detalje u vezi sa oglasom zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa sajta Uprave za statistiku: www.monstat.org.

Iz Monstata su podsjetili da jedino Uprava za statistiku nadležna institucija za objavu rezultata popisa, shodno zakonu o popisu.

Oni su kazali da objave podataka popisa od bilo koje druge organizacije, pojedinca ili medija predstavljaju dezinformisanje javnosti i stvaraju konfuziju kod korisnika.

„Stoga, molimo sve zainteresovane aktere u ovom procesu da se suzdrže od objave bilo kakvih podataka popisa ukoliko njihov izvor nije Uprava za statistiku“, dodaje se u saopštenju.

Monstat će preliminarne razultate popisa, kako je ranije najavljeno, objaviti 25. januara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS