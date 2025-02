Raspisan konkurs za raspodjelu novca iz Fonda

Podgorica, (MINA) – Savjet Agencije za audiovizuelne medijske usluge (AMU) raspisao je javni konkurs za raspodjelu novca iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, kojim je za elektronske medije predviđeno više od 1,3 miliona EUR.

Kako je saopšteno iz AMU-a, konkursom je predviđeno da se 1,21 milion EUR dodjeljuje putem grantova za povećanje obima, strukture i raznovrsnosti ponude sadržaja iz sopstvene produkcije, posvećenih temama od javnog interesa.

Navodi se da se 126,2 hiljade EUR raspodjeljuje putem grantova za pokriće operativnih troškova samoregulatornih tijela.

„Grantovima za emitere finansiraće se premijerne emisije sadržaja iz sopstvene produkcije, koje su značajne za promociju kulturne raznolikosti, očuvanje tradicije i identiteta Crne Gore, kao i evropske integracije“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, to će obuhvatiti i teme iz oblasti nauke, kulture, umjetnosti i obrazovanja, zaštite prava i dostojanstva manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica od diskriminacije, stereotipa i predrasuda.

Iz AMU-a su kazali da će grantovima biti obuhvaćeni i sadržaji posvećeni djeci, sportu i mladima, zaštiti životne sredine, održivom razvoju i turizmu, kao i promociji zdravlja i zdravih stilova života.

„Podrška će biti usmjerena i na promociju poljoprivrede i turizma, afirmaciju preduzetništva, zaštitu potrošača, borbu protiv korupcije i bolesti zavisnosti, te društvenu integraciju ranjivih kategorija društva, uključujući lica sa invaliditetom, nezaposlene, stare osobe, samohrane roditelje i žrtve porodičnog nasilja“, rekli su iz Agencije.

Oni su naveli da će grantov podržavati razvoj civilnog društva i volonterizma, promociju medijske pismenosti i medijskog profesionalizma, edukaciju o radnim pravima i njihovu zaštitu, kao i zaštitu dostojanstva i promociju prava ugroženih grupa.

„Biće obuhvaćena i promocija borbe protiv govora mržnje, uznemiravanja putem interneta i širenja dezinformacija, zaštita prava žena, unapređenje rodne ravnopravnosti, borba protiv seksizma i promocija tema od značaja za lokalnu samoupravu i vrijednosti lokalnih zajednica“, kazali su iz AMU-a.

Kako su rekli, u okviru sadržaja posvećenog promociji zdravlja i zdravih stilova života, posebno će biti vrednovani programi koji stavljaju akcenat na mentalno zdravlje, prepoznajući njegov značaj za sveukupno društvo.

Iz AMU-a su istakli da će prioritet imati sadržaji usmjereni na borbu protiv nasilja u okviru tema koje se bave suzbijanjem govora mržnje, uznemiravanja putem interneta i širenja dezinformacija.

Prijave na konkurs mogu se dostavljati svakim radnim danom od devet do 14 sati, zaključno sa 7. aprilom, neposredno predajom na arhivi ili poštom na adresu AMU-a.

