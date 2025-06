Ranjavanje u Podgorici posljedica djelovanja Tužilaštva u slučaju Danila Mandića

Podgorica, (MINA) – Pucnjava u Podgorici, u kojoj je ranjeno šest osoba, direktna je posljedica odluke Višeg državnog tužilaštva, koje je sličan incident u kojem je učestvovao Danilo Mandić, okarakterisalo kao izazivanje opšte opasnosti umjesto teškog ubistva u pokušaju, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Oni su podsjetili da je Danilo Mandić, koji je 19. aprila ranio dvije osobe u Podgorici, pripadnik obezbjeđenja predsjednika Skupštine Andrije Mandića.

Iz DPS-a su naveli da su upozoravali da će takvo postupanje Tužilaštva osokoliti nasilnike da pravdu preuzimaju u svoje ruke, jer je poruka nadležnih organa “da se građani mogu ranjavati bez bilo kakvih većih zakonskih posljedica”.

“Sve što se dešava samo je nastavak raspada sistema na svim nivoima koje polako ali sigurno ulazi u stanje anarhije u kojem više nijedan građanin nije siguran zahvaljujući parlamentarnoj većini koja je zarobila institucije i podredila ih svojim partijskim i ličnim interesima”, kaže se u saopštenju DPS-a.

