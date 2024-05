Rakočević: Skupština ne zasijeda zbog neodgovornosti većine

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore već drugi dan ne zasijeda zbog neodgovornosti i neozbiljnosti parlamentarne većine prema vitalnim nacionalnim interesima, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Rakočević.

Sjednica Skupštine, koja je bila zakazana za danas za 11 sati, otkazana je.

Rakočević je, na konferenciji za novinare, rekao da parlamentarna većina iza zatvorenih vrata pokušava da opstruira evropski put Crne Gore.

“I podmeću nogu jedni drugima u času kad parlament treba da raspravlja o setu važnih zakona za dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila”, naveo je Rakočević.

On je pozvao parlamentarnu većinu na odgovornost.

“I tražimo da se nakon konsultacija učini ono što je u interesu građana, a to je da ovakva parlamentarna većina prestane da postoji, da se ide na nove izbore i na taj način dobijemo odgovornu vladajuću strukturu u Crnoj Gori, koja će znati da usmjeri crnogorski brod ka Evropskoj uniji (EU)”, poručio je Rakočević.

On je kazao da DPS i opozicija pozdravljaju inicijativu Pokreta Evropa sad prema Vladi o povlačenju odluke o uvođenju prinudne uprave u Šavniku.

Prema njegovim riječima, na taj način će se otkočiti jedan od ključnih prioriteta države na EU putu, a to je rad u Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu.

“Povlačenje odluke je trebalo da se desi i ranije, ali za političku zrelost nikad nije kasno, zato smatramo da je ta odluka dobra vijest za Crnu Goru”, naveo je Rakočević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS