Rakočević potpredsjednik Skupštine

Podgorica, (MINA) – Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Rakočević izabran je za potpredsjednika Skupštine.

Izbor Rakočevića, kojeg su za potpredsjednika parlamenta predložili poslanici DPS-a, na tajnom glasanju podržala su 54 poslanika, dok je jedan bio protiv.

Šef kluba poslanika DPS-a Andrija Nikolić rekao je da je Rakočević magistrand ekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a da je od 2016. godine poslanik.

„U aktuelnom sazivu je kopredsjednik Odbora za izbornu reformu, a član je odbora za ekonomiju, finansije i budžet i politički sistem pravosuđe i upravu“, naveo je Nikolić.

Kako je kazao, Rakočević je član stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj Skupštini (PS) NATO-a.

Nikolić je istakao da je Rakočević u prethodnim sazivima Skupštine bio član više skupštinskih odbora, kao i stalne delegacije Skupštine Crne Gore u PS OEBS-a.

„Član je Predsjedništva, Glavnog odbora i odbora Glavnog grada DPS-a. Profesionalan, odgovoran i inovativan rad, kao i etički kvaliteti, preporučuju Rakočevića za ovu odgovornu funkciju“, kazao je Nikolić.

Poslanik Demokrata Momčilo Leković rekao je da Demokrate neće glasati za izbor Rakočevića, zato što opozicija krajem 2023. godine nije glasala za izbor Zdenke Popović za potpredsjednicu Skupštine.

Poslanik Bošnjačke stranke Amer Smailović kazao je da je dobro što je DPS odlučio da iskoristi poslovničku mogućnost i predloži kandidata za potpredsjednika Skupštine.

„Vjerujemo da će Rakočević doprinijeti kvalitetu rada Skupštine i zato će imati podršku“, rekao je Smailović.

Lider Hrvatske građanske inicijative (HGI) Adrijan Vuksanović kazao je da će ta stranka podržati izbor Rakočevića, navodeći da je to čovjek socijalne širine, za koga politička različitost nije razlog za sukob.

„Jako sam zadovoljan što je on predložen i što će obnašati tu značajnu funkciju“, dodao je Vuksanović.

Poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić rekao je da je činjenica da je mjesto potpredjednika iz reda opozicije predviđeno poslovnikom i da je logično da parlamentarna većina podrži opoziciju u tom dijelu.

„PES će podržati to da Rakočević bude izabran za potpredsjednika Skupštine. Mi ćemo svaki put podržati da se izabere potpredsejdnik skupštine iz DPS-a dok god je to iz reda opozicije“, naveo je Čarapić.

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević čestitao je DPS-u na, kako je rekao, zrelosti i spremnosti da uđu u institucije Skupštine, na način što su predložili Rakočevića za potperdsjednika parlamenta.

On je pitao DPS šta im je trebalo prije par mjeseci „divljanje u Skupštini, opkoljavanje Mandića, stvaranje varvarske atmosfere koja je državu udaljavalja od Brisela“.

„Obećajte nam da se više nećete tako ponašati, jer to nije dobru za Crnu Goru, za evropske vrijednosti kojima stremimo“, rekao je Knežević.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša kazao je da sa Rakočevićem imaju izuzetan profesionalan i ljudski odnos.

„Rakočević je primjer poslanika koji afirmiše kulturu dijaloga i međusobnog uvažavanja, što fali u parlamentu.Siguran sam da će sa njegovom pozicijom parlament dobiti u tom dijelu na kvalitetu“, rekao je Mugoša.

On je naglasio da je neprimjereno da u rukovodstvu parlamenta postoji predsjednik i četiri potpredsjednika iz većine, a samo jedan iz opozicije.

„To znači da opoziciji pripada 20 odsto rukovodstva parlamenta, a opozicija je mnogo jača i u ovom i bilo kom drugom sazivu“, naglasio je Mugoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS