Rajković pobjednica Gran prija u Jezolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska paratletičarka Maja Rajković osvojila je zlatnu medalju na Gran pri mitingu u italijanskom Jezolu.

Do pobjede, po lošim vremenskim uslovima, došla je hicem od 12 metara i 52 centimetra.

Rajković se takmičila u u bacanju koplja, u kategoriji F54 – bacanja iz specijalizovane stolice.

Kao drugoplasirana završila je Taj Ngujen iz Vijetnama (11,67), dok je treća bila Meksikanka Alond Salazar Rodrigez (11,05).

Sjutra će na bacalište Miloš Spaić u bacanju kugle.

Spaić će u kategoriji F11 (osobe bez vida) nastupiti u subotu u osam sati i 45 minuta.

Paraatletsku reprezentaciju u Jezolu predvodi trener Veljko Čegar.

Nastup crnogorske reprezentacije u Jezolu finansira se po programu POK za 2023. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

