Radunović rukovoditeljka ODT Cetinje

Podgorica, (MINA) – Državna tužiteljka Sanja Radunović izabrana je za rukovoditeljku u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) na Cetinju, saopšteno je iz Tužilačkog savjeta (TS).

Ta odluka donijeta je na sjednici TS-a, kojom je predsjedavala vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović.

Savjet je, kako je saopšteno, donio odluku da se državni tužilac u ODT u Podgorici Denis Zvrko ne rasporedi u ODT u Bijelom Polju po internom oglasu.

Navodi se da je TS, nakon rasprave, za narednu sjednicu odložio odlučivanje o potpunosti prijava na javni poziv za izbor vrhovnog državnog tužioca, koje su podnijeli Suzana Mugoša, Milorad Marković i Maja Jovanović.

“Razmotreno je 13 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada”, rekli su iz TS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS