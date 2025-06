Radunović: Prostorno planiranje politička strategija opstanka

Podgorica, (MINA) – Strateško opredjeljenje Vlade Crne Gore je da prostorno planiranje ne tretira kao tehnički dokument, već kao političku strategiju opstanka, kazao je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Slaven Radunović.

Radunović, na poziv predsjednika i ministra saobraćaja Turske, Redžepa Tajipa Erdogana i Abdulkadira Uraloglua, učestvuje na “Global Transport Connectivity Forum”-u, koji se održava u lstanbulu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Forum je otvorio Erdogan, a prisustvuje mu preko 50 ministara iz više zemalja Evrope.

Navodi se da je Radunović govorio na uvodnom panelu na temu “Strateška povezanost za otpornu Evropu”.

On je istakao da je strateško opredjeljenje Vlade Crne Gore da prostorno planiranje ne tretira kao tehnički dokument, već kao političku strategiju opstanka.

Radunović je, kako se navodi u saopštenju, podsjetio da se novousvojeni prostorni plan države do 2040. godine upravo zasniva na principima održivosti, otpornosti i otvorenosti.

“Cilj Crne Gore nije da razvija gradove kao zatvorene sisteme, nego kao čvorišta povezanosti — u kojima se ukrštaju ljudi, znanje, ekonomija i infrastruktura”, zaključio je Radunović.

Kako se navodi u saopštenju, agenda Foruma odražava svijest kolektivne zajednice da kroz dalji razvoj u potpunosti ostvari potencijal globalnih transportnih koridora.

