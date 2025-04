Radunović: Džamija na Koniku neće biti srušena

Podgorica, (MINA) – Džamija „Husein Kovač“ u podgoričkom naselju Konik neće biti srušena, poručio je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović.

On je to kazao u parlamentu, odgovarajući na pitanje poslanice Pokreta Evropa sad Nađe Laković da li je, s obzirom da je Crna Gora multietnička država, ispravna odluka o rušenju džamije.

Radunović je rekao da su iz Ministarstva, u pisanom odgovoru na pitanje Laković, naveli da legalizacija što većeg broja nelegalnih objekata u Crnoj Gori, uključujući i taj, predstavlja javni interes.

„Iz toga bi trebalo da bude jasno da niko nije ni mislio da ruši ovaj objekat. Reis Rifat Fejzić je kada je došao kod mene u kancelariju, dobio informaciju da Slaven Radunović u svom mandatu i životu nikada neće sruštiti nijedan objekat. On je to znao od prvog dana“, naveo je Radunović.

On je dodao da je i jednog ministra iz reda Bošnjačke stranke obavijestio da će sačekati prijavu za legalizaciju i da nema ništa od rušenja.

„Međutim. Očigledno su politički, ili neki drugi razlozi učinili da se gura ta priča kako će Slaven Radunović da ruši džamiju“, rekao je Radunović.

On je pročitao i pisani odgovor na pitanje Laković, u kojem se navodi da je rješenje o rušenju džamije „Husein Kovač“ donijeto nakon inspekcijskog nadzora 16. jula prošle godine.

Radunović je pojasnio da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da vjerski objekat na Koniku nije građen shodno građevinskoj dozvoli iz 2012. godine, kao i da se po njoj nije mogao graditi.

“Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da su parametri predviđeni građevinskom dozvolom prekoračeni”, dodao je Radunović u pisanom odgovoru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS