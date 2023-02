Radulović: Spajić vjerovatno ne ispunjava uslove za kandidaturu

Podgorica, (MINA) – Lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić, ukoliko ima prijavljeno prebivalište u Beogradu, vjerovatno ne ispunjava uslove za predsjedničku kandidaturu, ocijenio je advokat Veselin Radulović.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije obavijestilo je Republičku izbornu komisiju da Spajić ima prijavljeno prebivalište u Beogradu.

Radulović je kazao da je to jedna od smetnji Spajiću, jer je jedan od uslova za kandidovanje za predsjednika da imate prebivalište u Crnoj Gori deset godina u prethodnih 15.

“Teško je vjerovati da je taj uslov u slučaju Spajića ostvaren”, rekao je Radulović agenciji MINA.

On smatra da činjenica da Spajić ima prebivalište u Srbiji, otvara i pitanje da li lider Evrope sad ima i državljanstvo te zemlje.

„Što po važećim propisima nije moguće, i to bi bila jedna dodatna ograničavajuća okolnost za Spajića“, ocijenio je Radulović.

On je rekao da ostaje da se vidi kako će se prema tim podacima odnijeti nadležni organi, prije svega Državna izborna komisija (DIK) koja odlučuje o prihvatanju ili odbijanju kandidature za predsjednika.

Radulović smatra da nije moguće da Spajić ima prebivalište u Srbiji, a da nije dobio državljanstvo.

„Mislim da je to povezano i da Spajić, ako ima prebivalište, sigurno ima i državljanstvo Srbije“, kazao je Radulović.

On je objasnio da pravno nije moguće imati dva prebivališta.

„DIK je organ koji odlučuje o kandidaturama i treba da utvrdi da li svaki kandidat koji podnese kandidaturu ispunjava propisane uslove. Ako ne, kandidatura treba da se odbije, a ako ispunjava da se prihvati“, zaključio je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS