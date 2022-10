Radulović: Politički ciljevi ne mogu se ostvarivati kršenjem Ustava

Podgorica, (MINA) – Predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik države Milo Đukanović povrijedio Ustav je neustavan i pravno neutemljen, ocijenio je advokat Veselin Radulović, dodajući da se politički ciljevi u pravnoj državi ne mogu ostvarivati kršenjem Ustava i zakona.

Radulović je agenciji MINA kazao da odluku o tome da li je Đukanović povrijedio Ustav može donijeti samo Ustavni sud i da Skupština ne može i ne smije preuzimati ustavne nadležnosti tog suda.

„Zato mislim da je ova inicijativa neustavna i pravno neutemljena. Njen cilj znaju inicijatori, vjerovatno je političke prirode. Ali, politički ciljevi u pravnoj državi ne mogu se ostvarivati kršenjem Ustava i zakona“, rekao je Radulović.

On je kazao da je drugo pitanje da li Crna Gora trenutno ima institucije koje su u stanju da obezbijede poštovanje Ustava i zakona jer su, kako je naveo, upravo političari učinili sve da ionako slabe institucije potpuno devastiraju i učine nefunkcionalnim.

Upitan da li smatra da crnogorski građani plaćaju cijenu neodgovornih politika, Radulović je rekao da su oni već predugo taoci i žrtve partitokratije i uskih stranačkih i ličnih interesa lidera političkih stranaka.

Političkim partijama, kako je ocijenio Radulović, nije bitan javni i interes građana.

„Sva pitanja od suštinske važnosti za napredak Crne Gore postala su predmet otvorenih ucjena, uslovljavanja i političke trgovine do nivoa koji predstavlja najveći stepen političke korupcije“, kazao je Radulović.

Na pitanje kakva poruka je poslata neizborom sva četiri člana Sudskog savjeta i neuvažavanjem zavidnih biografija kandidata, on je odgovorio da se međunarodnoj i domaćoj javnosti šalje poruka da je Crna Gora zarobljeno partitokratsko društvo u kome partijska poslušnost ima prednost nad stručnošću i integritetom.

Upitan da li je politički odgovorno da poslanici, koji nijesu glasali za članove Sudskog savjeta, javnost uskrate za objašnjenje zašto profesor Nebojša Vučinić i advokati Dragan Šoć i Fikret Kurgaš nijesu dobili njihovu podršku, Radulović je rekao da je krajnje neodgovoran i neozbiljan takav odnos.

Poslanici, kako je naveo, po tako važnom pitanju javnosti duguju razloge i obrazloženje za stav da ne daju podršku predloženim kandidatima.

Radulović je, odgovarajući na pitanje da li očekuje da nakon raspisivanja novog konkursa za članove Sudskog savjeta situacija bude drugačija i da budu izabrani članovi Savjeta, kazao da ne vjeruje da će političke partije i njihovi lideri promijeniti odnos prema tom pitanju.

Političke partije i njihovi lideri su, smatra on, više puta pokazali da ih, osim ličnog i partijskog interesa, ništa drugo ne zanima.

Upitan da li će ishod posljednjeg glasanja u Skupštini o Sudskom savjetu uticati na pad interesovanja za novi konkurs, Radulović je kazao da, nažalost, neodgovorno ponašanje može dovesti do toga da u narednim konkursima nema kvalitetnih kandidata.

„Jer ljudi od integriteta neće željeti da prolaze kroz političko blato koje im serviraju političke partije“, dodao je Radulović.

Kako je naveo, i izbor sudija Ustavnog suda predmet je političke trgovine.

Radulović je rekao da zato nije optimista ni po tom pitanju, iako smatra da je u prethodna dva konkursa bilo kandidata koji zaslužuju da budu izabrani.

„Možda se i izabere bar jedan sudija, ali partije će učiniti sve da to bude neko ko će ostvarivati njihove interese, a ne neko kome će prioritet biti zaštita ustavnosti, zakonitosti i ljudskih prava“, kazao je Radulović.

Na pitanje da li se veća odgovornost poslanika može obezbijediti zakonom o skupštini, on je odgovorio potvrdno.

„Zakon o Skupštini bi mogao obezbijediti veću odgovornost predstavnika zakonodavne vlasti, ali vidimo da se njima baš i ne žuri sa pripremom i usvajanjem tog akta jer to svakako nije u njihovom interesu“, rekao je Radulović.

On je, odgovarajući na pitanje može li se očekivati da naredni izvještaj Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori bude pozitivan, naveo da je prošle godine izvještaj EK o napretku bio najkritičniji od kada je Crna Gora počela pregovore sa Evropske unije.

„Bojim se da neodgovornost i neozbiljnost političkih partija i urušavanje ionako slabih institucija može dovesti do toga da naredni izvještaj bude gori i od prethodno najgoreg“, kazao je Radulović.

