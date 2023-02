Radović: Moraju se otkriti nalogodavci zločina u Štrpcima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je morala uložiti više napora da otkrije nalogodavce zločina u Štrpcima kada je iz voza oteto i ubijeno 20 osoba, ocijenio je programski direktor Građanske alijanse (GA) Milan Radović, dodajući da su presude u tom slučaju sramno niske.

Radović je rekao da je, iako postoje dokazi da je ta otmica isplanirana, izostala odgovornost nalogodavaca i niko od njih nije odgovarao.

“Ponavlja se ista situacija kao u svim ratnim zločinima počinjenim devedesetih godina da nalogodavci ne odgovaraju, a kazne, koje su uglavnom minimalne, dobijaju najniži u komandnom lancu”, kazao je Radović u intervjuu agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, Komisija za nestala lica Vlade Crne Gore nije pokazala snažnu volju i dala svoj maksimum u potrazi za tjelima stradalih kako bi se ona predala porodicama.

“Pasivnost Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore govori nam o tome koliko je državi stalo da se tijela pronađu i da se bar na taj način pruži mir porodicama stradalih”, rekao je Radović.

Radović je podsjetio da je na željezničkoj stanici Štrpci, koja se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine i kroz koju saobraćaju vozovi na relaciji Beograd – Bar, 27. februara 1993. godine zaustavljen voz pod brojem 671 Jugoslovenske željeznice.

Radović je rekao da su iz tog voza uniformisana osobe pod komandom Milana Lukića izvela 20 ljudi, 19 državljana Savezne republike Jugoslavije i jedno lice nepoznatog državljanstva.

Prema njegovim riječima, nakon što su im pregledana dokumenta i imena ispisana, te osobe su odvojene i izvedena iz voza.

“Kamionom su prebačeni do fiskulturne sale Osnovne škole u Prelovu u blizini Višegrada, da bi nakon premlaćivanja i mučenja bili prebačeni u selo Mušići, takođe u blizini Višegrada, gdje su svi do jednoga ubijeni”, kazao je Radović.

On je istakao da je najmlađa žrtva imala samo 16 godina, a najstarija 59 i da je od 20 lica koja su ubijena, pronađena tijela samo njih četvoro.

Radović je naveo da je posljednja presuda za ratni zločin „Štrpci“ donešena 7. februara 2023. godine u Beogradu.

“Na ukupno 35 godina zatvora osuđeno je četvoro bivših srpskih boraca zbog učešća u otmici 20 putnika, uglavnom bošnjačke nacionalnosti iz voza na stanici Štrpci 27. februara 1993. godine”, podsjetio je Radović.

On je kazao da su osuđeni Gojko Lukić, Duško Vasiljević i Jovan Lipovac na po deset, a Dragan Đekić na pet godina zatvora.

Radović je rekao da je osim njih zajedno sa ostalim bio optužen i brat Duška Vasiljevića, Ljubiša, koji je preminuo u julu 2021. godine.

Radović je istakao da je sud Bosne i Hercegovine u januaru osudio Bobana Inđića na 15 godina, a u oktobru prošle godine proglasio krivima još sedam bivših pripadnika Druge podrinjske brigade VRS-a za učešće u otmicama i ubistvima.

“Paramilitarac Mićo Jovičić, dobrovoljac iz Srbije, pred Sudom BiH je 2016. godine osuđen na pet godina zatvora nakon što je sklopio sporazum o priznanju krivice”, kazao je Radović.

On je dodao da je Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Milana Lukića zbog ratnih zločina nad putnicima bošnjačke i hrvatske nacionalnost u stanici Štrpci 1993. godine.

“Lukić se već nalazi na izdržavanju doživotne kazne na koju ga je 2009. godine osudio Haški tribunal za zločine počinjene na području Višegrada od 1992. do 1995. godine”, naveo je Radović.

On je rekao da je u Crnoj Gori za ovaj zločin optužen samo Nebojša Ranisavljević na 15 godina zatvora.

“Sve presude donešene za ovaj zločin su sramno niske i pravda je zakazala”, smatra Radović.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori postoji komemorativna praksa za ovaj ratni zločin, ali još nijednom država nije organizovala nijedan komemorativni skup, već to uglavnom rade porodice žrtava, nacionalni savjeti i nevladine organizacije.

Radović je podsjetio da je u Bijelom Polju 2016. godine podignut spomenik žrtvama zločina u Štrpcima.

“Svake godine se u ovom gradu, ali i u Podgorici održava pomen za žrtve ovog zločina polaganjem cvijeća na spomenik u Bijelom Polju, kao i na spomenik civilnim žrtvama ratova na prostoru bivše SFRJ 1991-2001. godine u Podgorici”, podsjetio je Radović.

GA je pozvala sve nadležne državne organe da se posvete rasvetljavanju zločina u Štrpcima i ostalih ratnih zločina i da sve krivce, uključujući i nalogodavce, izvede pred lice pravde i adekvatno kazni.

“Potrebno je pokazati da smo kao država spremni da se suočimo sa strahotama koje su počinjene na našoj teriroriji i u kojima smo i mi kao država imali udjela”, zaključio je Radović.

