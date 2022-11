Radović i Bakić napadaju svjetsku medalju

Podgorica, (MINA) – Svjetsko prvenstvo (SP) u španskoj Granadi prilika je za prvu svjetsku medalju crnogorskog paraolimpijskog sporta, kazali su stonoteniseri, paraolimpijci Filip Radović i Luka Bakić.

Radović i Bakić, trećeplasirani i petoplasirani igrač sa rang liste Svjetske para stoni tenis federacije, takmičiće se u kategoriji S10, a prvi nastup očekuje ih sjutra.

Rival Radovića u osmini finala Svjetskog prvenstva, u 13 sati i 45 minuta, biće Španac Hoze Manuel Ruiz Rejes, dok će Bakić 45 minuta kasnije igrati sa Indonežaninom Kometom Akbarom.

Osvajač bronzanog odličja na Igrama u Tokiju dva puta je ove godine slavio protiv Rejesa – u polufinalu Otvorenog prvenstva Francuske i u uzbudljivom četvrtfinalnom duelu turnira u Laškom.

U istoriji njihovih međusobnih duela ostaće upamćen meč iz danskog Vejlea 2015. godine, kada je Radović pobjedom u četvrtfinalu obezbijedio svoju i prvu evropsku medalju za crnogorski sport osoba sa invaliditetom.

Podsjećajući na taj duel, Radović je kazao da je njegova pobjeda bila tada veliko iznenađenje.

“Napravio sam tada u Vejleu veliko iznenađenje. Sjutra ćemo ponovo biti rivali, ovog puta na startu nokaut faze. Rejes je moj veliki rival i sigurno će biti jako teško doći do pobjede. Posebno, što će meni to biti prvi prvi meč na šampionatu u Grandi, dok su ostali odigrali makar po jedan u konkurenciji dublova. Na papiru sam favorit, ali neće mi biti lako da to opravdam”, rekao je Radović.

Rival Bakića je nekadašnji prvak Azije, sa kojim se do sada nije sastajao.

“Očekuje me iskusan protivnik. Vjerujem da sam u tom meču favorit, ali to ne mora ništa da znači. Ti prvi mečevi su uvijek teški, posebno što su eliminacioni i što nema popravnog. Osjećam se dobro, naporno smo trenirali. Nadam se dobroj igri i pobjedi”, rekao je Bakić.

Akbar je dva puta bio rival Radoviću i izgubio oba meča, posljednji sredinom oktobra 2019. godine u finskom Pajulahtiju.

Radović će, ukoliko eliminiše Rejesa, u četvrtfinalu u petak igrati sa boljim iz duela Austrijanca Kristijana Gardoša i Abdelrahmana Abdelvahaba iz Egipta.

Bakića u četvrtfinalu, ako bude savlada Akbara, čeka bolji iz duela između Indonežanina Dejvida Džejkobsa i Poljaka Igora Mištala.

U ostalim mečevima osmine finala sastaće se Poljak Patrik Čojnovski i Brazilac Klaudio Masad, Argentinac Dario Neira i Sian Jin Su iz Tajpeha, Čeh Tibor Šmela i Tajlanđanin Bunpot Silapakong i Njemac Mio Vagner i Francuz Mateo Bohas.

Četvrtfinalni i polufinalni dueli biće odigrani u petak, dok će prvak svijeta biti poznat u subotu.

Crnogorski dvojac, predvođen trenerom Nikolaeom Lupuleskupom, boriće se za prvu svjetsku medalju, jedinu koja nedostaje crnogorskom paraolimpijskom pokretu.

Radoviću će to biti drugi nastup na prvenstvu svijeta, nakon što je 2018. godine u Celju zaustavljen na korak od medalje, u četvrtfinalu.

Osvajao je medalje na prvenstvima Evrope – bronzane u danskom Vejleu 2015. i Laškom 2017. i srebrnu u švedskom Helsingborgu 2019. godine.

Nosilac je jedine paraolimpijske medalje za Crnu Goru, bronzane iz Tokija 2021. godine.

Bakić, koji će debitovati na Svjetskom prvenstvu, osvajač je ekipne bronzane medalje sa prvenstva Evrope u Helsingborgu 2019. godine, u timu sa Filipom Radovićem i Dejanom Bašanovićem.

