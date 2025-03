Radovi u beranskoj srednjoj školi u završnoj fazi

Podgorica, (MINA) – Radovi u Srednjoj stručnoj školi u Beranama, vrijedni preko 650 hiljada EUR, u završnoj su fazi, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora su podsjetili da je u toku adaptacija devet srednjih stručnih škola ukupne vrijednosti 5.938.700 EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Adaptacija škola, kako su naveli, sprovodi se u okviru projekta „Program unapređenja crnogorskog obrazovanja”, vrijednog skoro 75 miliona EUR, koji realizuje MPNI sa Evropskom investicionom bankom (EIB).

Iz MPNI su rekli da su radovi u Srednjoj stručnoj školi u Beranama ukupne vrijednosti 650.468 eura bez PDV-a, u završnoj fazi.

„I to zamjena podnih obloga, unutrašnje bravarije, dijela spoljašnje stolarije, instalacije vodovoda i kanalizacije, kao i svih sanitarnih elemenata u toaletima koji se renoviraju, kompletna zamjena električnih instalacija osvjetljenja, kao i instalacije opšte potrošnje u prostorijama koje se reorganizuju“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je na južnoj fasadi objekta planirana izgradnja lifta koji će omogućiti vertikalnu komunikaciju u objektu osobama sa invaliditetom.

