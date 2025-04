Radojičić: Ne možemo biti nezadovoljni rezultatom

Podgorica, (MINA) – Evropski savez (ES) je na lokalnim izborima u Nikšiću ostvario očekivani rezultat, kazao je nosilac liste ES Ivan Radojičić.

On je, na konferenciji za novinare, zahvalio građanima koji su glasali za ES.

„Ostvarili smo rezultat koji smo i očekivali. Nadali smo se da možemo u ovom trenutku ići iznad ovoga, ali ne možemo biti nezadovoljni“, rekao je Radojičić.

On je kazao da je njihova prva misija bila da poraze aktuelnu vlast u Nkišiću koja, kako je rekao, danas ima oko 40 odsto podrške birača i 18 mandata.

„Sa 22 mandata je aktuelna vlast pala na 18 mandata. Mi smo osnovni zadatak ispunili“, naveo je Radojičić.

Kako je naveo, svi ostali koji se pojavljuju prvi put u ovoj političkoj borbi i oni koji su bili opozicija, mogu i moraju biti zadovoljni ovim rezultatom.

„Sve ostalo što proizilazi iz ovog rezultata je stvar dogovora i pregovora“, kazao je Radojičić.

On je rekao da je Pokret Evropa sad (PES), u odnosu na parlamentarne izbore, u Nikšiću pao na oko 12 odsto.

To je, prema riječima Radojičića, nesumnjivo rezulatat koaliranja, dogovora i „druženja“ sa Andrijom Mandićem i Markom Kovačevićem.

„Nadam se da je to lekcija koju moraju svi u Crnoj Gori da shvate, prvenstveno PES. Nadam se da zajedno možemo graditi bolji, moderniji, urbaniji Nikšić“, naveo je Radojičić.

On je kazao da je ES na lokalnim izborima u Nikšiću osvojio više od dvije hiljade glasova.

„Branićemo urbani Nikšić iz petnih žila i odbranićemo ga“, poručio je Radojičić.

