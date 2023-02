Radna grupa sjutra o funkcinisanju sistema lokalne samouprave

Podgorica, (MINA) – Sastanak Radne grupe za izradu Analize funkcinisanja sistema lokalne samouprave, koju je formiralo Ministarstvo javne uprave (MJU), biće održan sjutra.

Kako je saopšteno iz MJU, na sastanku će biti predstavljene dosadašnje aktivnosti tog resora na pripremi Analize, kao i dokumenti Metodologija za izradu Analize i Upitnik za jedinice lokalne samouprave na osnovu njih će biti prikupljani podaci za potrebe procjene stanja na lokalnom nivou.

“U oblastima izvorni, preneseni povjereni poslovi JLS, upravljanje ljudskim resursima, finansijski kapaciteti za vršenje izvornih nadležnosti, odnos centralnih i lokalnih organa, odnos organa lokalne uprave i javnih službi na lokalnom nivou i međuopštinska i međunarodna saradnja“, navodi se u saopštenju.

Iz MJU su kazali da će nakon razmatranja i usvajanja navedenih dokumenata započeti prikupljanje podataka za izradu Analize.

Državni sekretar Ministarstva javne uprave Dragiša Janjušević rekao je ranije da će lokalne samouprave u Crnoj Gori predviđenim reformama, dobiti realni stepen autonomije kako bi se razvijale na pravi način u finansijskom i kadrovskom smislu.

Janjušević, koji je na čelu Radne grupe, očekuje da taj dokument bude kamen temeljac i mapa puta kako treba da počne proces decentralizacije lokalne samouprave u Crnoj Gori.

On je rekao da je suština decentralizacije u pravcu servisno orjentisanih uprava.

„Decentralizacija treba da da realni stepen autonomije svim lokalnim samoupravama u Crnoj Gori kako bi se razvijale na pravi način u finansijskom i kadrovskom smislu odnosno tipu i modelu kakva treba da bude koja opština, sa kojim opsegom nadležnosti“, rekao je Janjušević

